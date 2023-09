Oggi 5 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortuna.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dei vecchi rancori repressi oggi potrebbero intromettersi nella tua vita e intaccare il tuo umore, se non addirittura distruggerti il morale. Cerca di cambiare prospettiva e di vedere le cose sotto una nuova luce per non incrementare questa negatività.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti senti ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa. Hai difficoltà a trovare una soluzione e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione. Non mollare, anche se è frustrante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfida smisurata, non è affatto opportuno se si vuole arrivare a una soluzione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti meno introverso del solito, e a tuo agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul tuo lavoro. Fai attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarti, e concentrati sul modo in cui vorresti che si svolgesse la tua giornata.

Almanacco

Il 5 settembre il 248° giorno del calendario gregoriano. Mancano 117 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Teresa di Calcutta (Religiosa)

Nati 5 settembre

Sei nato oggi? I nati il 5 settembre amano usare la loro mente attiva e sveglia per costruire i più fantasiosi e romantici castelli in aria. Essi sono, in verità, molto esperti nel materializzare tali ideali ma, sfortunatamente, possono illudersi molto sulle possibilità di successo.

1946 – Freddie Mercury: Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen.

Scomparsi

1997. Muore in India Madre Teresa di Calcutta all’età di 87 anni. Nel ’79 le era stato assegnato il Nobel per la Pace

Accadde Oggi

Massacro alle Olimpiadi di Monaco, istituita la tassa sulla barba, inaugurato il tunnel del San Gottardo il più lungo al mondo, abolito il matrimonio riparatore.

1395. Ufficializzata la nascita del Granducato di Milano comprendente terrirori di Lombardia, Emilia, Toscana e Canton Ticino. Giangaleazzo Visconti viene nominato Duca dall’imperatore del Sacro Romano Impero, Venceslao. Lo stato che esisterà fino al 1797.

1666. Spento a Londra l’incendio divampato il 2 settembre: distrutte 13mila abitazioni e la cattedrale di St. Paul.

1885 – Primo esempio di pompa per benzina: Stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne (Indiana) mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole, pompa a stantuffo, tubo di gomma e rubinetto. È il primo modello di pompa per la benzina.

1946 . Italia e Austria sottoscrivono l’accordo De Gasperi-Gruber sullo statuto speciale del Sud Tirolo- Alto Adige .

Alle Olimpiadi di Roma conquista la medaglia d’oro di pugilato nella categoria dei medio massimi. 1972 . Commando di terroristi palestinesi penetra nel villaggio olimpico di Monaco di Baviera uccidendo due atleti israeliani e prendendone in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell’ordine finisce in un bagno di sangue. L’episodio diventa tristemente noto come massacro di Monaco

, vestita da suora, tenta di uccidere il presidente americano mentre esce da un albergo di Sacramento in California. 1980. Viene inaugurato in Svizzera il tunnel del San Gottardo , lungo 17 chilometri, il traforo autostradale più lungo al mondo.

5 settembre 1972 lo sport viveva uno dei momenti più bui della storia. Alle 4 di notte a Monaco di Baviera, durante le Olimpiadi 1972, un commando di terroristi palestinesi afferenti a "Settembre Nero" irruppe nel villaggio olimpico, negli alloggi degli atleti israeliani. Fu una strage: due atleti furono subito uccisi per aver tentato di opporre resistenza, altri 9 furono presi in ostaggio. Il tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli ostaggi, di cinque fedayyin e di un poliziotto. Il CIO decise di non fermare quell'edizione dei Giochi Olimpici, ribadendo con fermezza che lo sport e i valori che rappresenta dovevano vivere.