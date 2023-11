Spettacolo a CastelBrando, acceso l’Albero di Natale più grande d’Italia

Non c’è da stupirsi se passando nelle strade di Cison di Valmarino durante le feste il vostro sguardo è attirato verso l’alto; sono le luci di CastelBrando che, come ogni anno, sovrastano le colline del Prosecco, tra i borghi più belli e caratteristici d’Italia.

Venerdì 24 novembre 2023 si è acceso ufficialmente il Natale di Castelbrando, che illuminerà la vallata di Cison di Valmarino con il suo albero da record! L'albero di Natale vivente più grande d'Italia, uno dei più grandi d'Europa, addobbato da scalatori di montagna esperti in quanto unico modo possibile per mettere le luci a questo imponente cedro dell'Atlante.

Si avvicinano le Feste, e CastelBrando accende l’albero di Natale dei record,

Oltre alla splendida merlatura illuminata, il particolare più interessante in questo periodo dell’anno, è il grandioso ed affascinante albero di Natale che fronteggia il castello. Si tratta di un secolare Cedro dell’Atlante di ben 33 metri d’altezza, ufficialmente l’albero di Natale più alto della Regione Veneto e fra i 5 più alti d’Italia e tra i primi 10 in Europa. Con i suoi 3 mt. di circonferenza e un’età stimata di oltre 250 anni, è sottoposto a protezione da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali e, grazie alle oltre 600 lampadine, rende l’atmosfera del castello, e della Valmarino sottostante, ancor più magica.

In Italia sono pochissimi gli alberi che possono vantare queste caratteristiche, ma solo questo splendido cedro illuminato si trova all’interno della cinta muraria di un castello, arroccato all’altitudine di 400 mt. s.l.m.. Se a questo si aggiunge il fatto che per addobbarlo è stato necessario il lavoro di alpinisti professionisti, non stupisce che l’atmosfera natalizia a CastelBrando sia ancora più magica e palpabile.

Sono queste le peculiarità che fanno sì che la bellezza di questo maestoso albero di Natale trascenda i numeri e le classifiche da guinness dei primati; le parole non bastano per descrivere l’incanto e la meraviglia che si provano nel vedere CastelBrando addobbato a festa in occasione del Natale. Una visita è dunque d’obbligo per immergersi appieno nello spirito natalizio.