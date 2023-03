"Custodiamo insieme il nostro patrimonio ambientale": firmato il protocollo green per il turismo sostenibile

È stato firmato giovedì 16 marzo, in Piazza Papa Giovanni I a Ceneda di Vittorio Veneto, il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra Savno, l'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave per predisporre una serie di azioni condivise al fine di tutelare il patrimonio ambientale, tra le quali diverse iniziative rivolte al mondo della scuola, alla cittadinanza e al turismo.

«Custodiamo insieme il nostro patrimonio ambientale» è lo slogan di questa unione: un impegno collettivo per valorizzare un’area d’azione condivisa, quella delle colline del Prosecco, già Patrimonio dell’Umanità Unesco.

«Con questa partnership vogliamo inaugurare un nuovo percorso che possa valorizzare ulteriormente il nostro lavoro sul campo in termini di raccolta differenziata: un impegno che ha permesso alla zona delle colline Unesco di ricevere il titolo "Rifiuti Free" da Legambiente, distinguendosi come un’area in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati allo smaltimento è inferiore ai 75 Kg» ha spiegato Giacomo De Luca, presidente di Savno.

Tra le altre autorità intervenute nel corso della mattinata anche il vicesindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco, la vicepresidente della Provincia di Treviso, Martina Bertelle, e l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi. La collaborazione permetterà la realizzazione di sinergie per lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare attenzione alla tutela ambientale e all’economia circolare. Tra le iniziative preposte si segnala il progetto di mobilità sostenibile nei 44 Comuni condivisi dai sottoscrittori del protocollo: il piano metterà a disposizione stazioni per la ricarica delle biciclette e punti di noleggio “bike-sharing”.

Il logo dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene potrà quindi comparire insieme a quello di Savno e Consiglio di Bacino di Sinistra Piave non solo sui mezzi di raccolta, ma anche negli atti amministrativi e nelle piattaforme virtuali. Il contrasto agli abbandoni di rifiuti e le attività di educazione ambientale potranno avvalersi di un rinnovato impegno: verranno incentivate nuove giornate ecologiche, per consentire a un numero sempre maggiore di volontari di contribuire alla valorizzazione del territorio, e attivati nuovi percorsi didattici aperti alle scuole. Particolare attenzione verrà riservata, inoltre, alla tutela dell’ape, sentinella ecologica e insetto chiave per la biodiversità, in un percorso di ripopolamento della Sinistra Piave che in passato ha già affiancato Savno, Consiglio di Bacino e Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.