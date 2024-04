Atletica triveneta meeting, Donè e Sartor vanno a 10mila

Riccardo Donè (Atl. Mogliano) e Miriam Sartor (Atl. Ponzano) sono i nuovi campioni veneti assoluti dei 10.000 metri. Hanno vinto il titolo sulla pista di San Lazzaro a Treviso nella mattinata di gare che ha aperto il 21° Atletica Triveneta Meeting, tradizionale appuntamento d’inizio stagione organizzato da Atletica Stiore Treviso, Atletica Triveneta e Nuova Atletica San Lazzaro. Donè ha chiuso in 31’08”04, record personale, precedendo in volata il campione italiano di maratona, Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), a sua volta sceso a 31’11”41. Titolo regionale promesse a Matteo Andreola (Team Treviso, 32’31”40), mentre tra gli juniores si è imposto Marco Stupiggia (Atl. Vicentina, 32’39”88). Gara in solitaria, invece, per Miriam Sartor: 37’25”59 il suo tempo, vicinissimo al personale, davanti a Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano, 39’14”28). Andrea Pol (Vittorio Atletica) ha vinto il titolo veneto allievi nei 30 minuti di corsa, percorrendo 8542 metri. Al femminile, nei 20 minuti di corsa, ottima prestazione di Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) con 5338 metri. Nel pomeriggio, miglioramenti per Kristian Lazzaretto (Atl. Vicentina) nel giavellotto: l’atleta berico ha lanciato a 72.33, aggiungendo 53 centimetri al personale siglato nel 2023. Argento, con 66.46, per il tricolore invernale Michele Fina (Esercito) che ha preceduto il primatista italiano Carlo Sonego (Nuova Pol. Libertas Sacile), classe 1972, oggi suo allenatore, arrivato a 66.08. Sempre nel giavellotto, bel progresso (circa 5 metri) per l’allievo Marco Badin (Atl. Lib. Sanp): 54.03. Conferme nel peso: 14.94 per l’allieva Anita Nalesso (Trevisatletica) e 15.94 per lo junior Andrea Crestani (Atl. Vicentina). Il 6° memorial Magalì Vettorazzo è andato a Rofiat Adetoro (Gs La Piave 2000) come vincitrice del lungo femminile (5.39), mentre il Miglio di Aldo, a ricordo della “voce” dell’atletica Aldo Masi, ha premiato i vincitori dei 1500 metri, Nikol Marsura (Assindustria Sport, 4’26”74) e Federico Zalloni (Atl. Ponzano, 4’02”71).

RISULTATI. MASCHILI. CAMPIONATI REGIONALI. 10.000: 1. Riccardo Donè (Atl. Mogliano) 31’08”04 (campione veneto assoluto), 2. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 31’11”41, 3. Stefano Furlani (Atl. Vicentina) 31’44”20, 6. Matteo Andreola (Team Treviso) 32’31”40 (campione veneto promesse), 8. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) 32’39”88 (campione veneto juniores). 30’ allievi: 1. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 8542 metri (campione veneto), 2. Alessio Reato (Atl. Biotekna) 8303, 3. Giovanni Grespi (Coin Venezia) 8283.

GARE EXTRA. 100 (-0.2): 1. Federico Celebrin (Trevisatletica) 11”00. 1500: 1. Federico Zalloni (Atl. Ponzano) 4’02”71. Alto: 1. Andrea Gallina (Ichnos Sassari) 1.96, 2. Alberto Basso (Trevisatletica) 1.94. Triplo: 1. Alessandro Vanzella (Ichnos Sassari) 13.17 (0.0). Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 14.04. Giavellotto: 1. Kristian Lazzaretto (Atl. Vicentina) 72.33, 2. Michele Fina (Esercito) 66.46, 3. Carlo Sonego (Nuova Pol. Libertas Sacile) 66.08.

JUNIORES. Peso: 1. Andrea Crestani (Atl. Vicentina) 15.94, 2. Eduard Susnia (Atl. Vicentina) 12.95.

ALLIEVI. Peso: 1. Mario Bernardinello (Atl. Vicentina) 13.18. Giavellotto: 1. Marco Badin (Atl. Lib. Sanp) 54.03, 2. Mattia Ortolani (ATL-Etica San Vendemiano) 51.68.

CADETTI. 300: 1. Giacomo Polesel (Atl. San Biagio) 38.10. Lungo: 1. Giacomo Polesel (Atl. San Biagio) 5.78 (+0.8).

RAGAZZI. 60: 1. Filippo Altinier (ATL-Etica San Vendemiano) 8”39. Lungo: 1. Pietro Marini (Trevisatletica) 4.65.

FEMMINILI. CAMPIONATI REGIONALI. 10.000: 1. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 37’25”59 (campionessa veneta assoluta), 2. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 39’14”28, 3. Caterina Moretti (Atl. Riviera del Brenta) 46’35”76. 20’ allieve: 1. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 5338 metri (campionessa veneta), 2. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 5084, 3. Ludovica Toldo (Atl. Stiore Treviso) 3724.

GARE EXTRA. 100: 1. Caterina Belli (Team Treviso) 12”23 (-0.7). 1500: 1. Nikol Marsura (Assindustria Sport) 4’26”74, 2. Francesca Piccolo (Atl. Ponzano) 4’39”45. Alto: 1. Enrica Cipolloni (Fiamme Oro) 1.72, 2. Chiara Da Pra (ATL-Etica San Vendemiano) 1.70. Lungo: 1. Rofiat Adetoro (Gs La Piave 2000) 5.39 (+0.9). Peso: 1. Ilaria Zanella (Atl. Vicentina) 11.05. Giavellotto: 1. Alessia Pivato (Team Treviso) 41.50.

ALLIEVE. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 14.94, 2. Anita Rigodanzo (Atletica Pedemontana Veneta) 12.44. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 43.68.

CADETTE. 300: 1. Giulia Dario (G.A. Vedelago) 43”64. Lungo: 1. Giorgia Zanon (Coin Venezia) 5.33 (+0.7), 2. Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) 5.15 (+1.2).

RAGAZZE. 60: 1. Aurora Dal Zotto (Atl. Pederobba) 8”50. Lungo: 1. Azzurra Cappellazzo (Atl. Stiore Treviso) 3.50.