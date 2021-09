Buona la prima per la Podolife Treviso: ad Udine 40 minuti ad alta intensità

Prima uscita stagionale per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso al Paladiporto Manlio Benedetti di Udine. Ad attendere le trevigiane l'ambiziosa Delser Apu Women Udine. Un test importante per saggiare i progressi della preparazione, valutare la tenuta atletica e verificare il livello della amalgama. E visto l'andamento del match coach Martinello può ritenersi decisamente soddisfatto.

LA PARTITA. Nel primo quarto partE veloce Treviso con la nuova arrivata Moravcikova sugli scudi. Botta e risposta costante tra le due squadre che nei primi minuti di gara corrono davvero molto. La prima frazione si chiude sul 19-18 per Udine. Si gioca con il meccanismo dell'azzeramento del tabellone al termine di ogni quarto.

La seconda frazione ha un ritmo, se possibile, ancora più frenetico del precedente. Ma la precisione al tiro delle due squadre diminuisce, in alcuni casi scende anche al 50%. Ad approfittarne è Treviso che piazza due bombe da tre con la Degiovanni e, grazie all'astuzia della Moravcikova, mette un solco di ben 7 punti che resiste fino al termine del quarto: 6-13 il parziale.

Al ritorno in campo dalla pausa Treviso dimostra di avere ancora gambe e fiato come nella seconda frazione. Ma a questo punto le ragazze di Riga reagiscono piazzando un parziale di 9-0. Parziale che viene lentamente ridotto dalle ospiti grazie a 4 punti di Battilotti e ad una tripla allo scadere del tempo di Volpato. Il terzo quarto si chiude 14 a 13 per Udine.

Nell'ultimo quarto la Nuova Pallacanestro Treviso parte con un parziale di 0-5. Udine non reagisce a dovere e le cestite guidate da Martinello ne approfittano allargando la distanza fino ai 9 punti. Distanza che resiste fino al suono della sirena. Il quarto si chiude 17 ad 8 per la Podolife. Il punteggio complessivo è di 61 a 47 per le ospiti ma in questa fase della stagione conta davvero poco. Conta molto, invece, la sensazione di aver visto sul parquet una squadra, la Nuova Pallacanestro Treviso che nel corso della prossima Serie A2 potrà dire la sua.

Delser Apu Women Udine- Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 47-61 Parziali: 19-18; 6-13; 14-13; 8-17

Delser Apu Women Udine: Turel, Mosetti, Missanelli, Da Pozzo, Molnar Treviso: Degiovanni, Beraldo, Gini, Zagni, Moravcikova. Allenatore: Riga

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni 15 (3/3, 3/3), Zagni 3 (0/2, 1/3), Vaidanis 8 (1/3, 1/1), Beraldo 4 (2/3, 0/2), Battilotti 2 (0/1 da 2), Zecchin (0/1, 0/3), Gini 2 (1/1, 0/3), Moravcikova 16 (6/11 da 2), Zennaro, Volpato 8 (2/4, 1/1). Allenatore: Martinello Note: pq 19-18, sq 6-13, tq 14-13, qq 8-17. TL: TV 10/11. Da 2: 15/26, da 3 6/16.

Rimbalzi: TV 3+20 (Moravcikova 1+8); Assist 4.