All'ultimo respiro fa festa Matelica: Treviso ko 63-64

Partita densa di emozioni al PalaPascale, in un autentico spareggio per il quarto posto che si aggiudica Matelica: 40 minuti carichi di emozioni e decisi dalla stoppata sulla sirena di Cabrini. Treviso scivola al sesto posto: ora testa al derby con Alpo e ai playoff.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Vista la posta in palio, le due rivali si rispondono colpo su colpo per i primi 6', scambiandosi cortesie e vantaggi lungo il quarto di gioco; le ospiti danno uno squillo alla gara portandosi avanti di un possesso pieno, ma un break di 5-0 consente alle trevigiane di chiudere avanti 19-17 il primo quarto.

Una tripla ad inizio secondo periodo aiuta le marchigiane a ritornare avanti, vantaggio che si mantiene costante fino a 5' dall'intervallo quando le venete riescono a pareggiare i conti; Matelica approfitta delle distrazioni delle avversarie per infliggere un parziale di 0-8 che la porta sul +9, questo però viene subito annullato da un controparziale di 8-0 che riporta Treviso sul -1 prima della tripla a fil di sirena della Halley Thunder, la quale avanza sul 33-37 dopo 20' di gioco.

La ripresa prosegue sullo stesso canovaccio: le ospiti tengono duro rimanendo avanti nel punteggio, le padrone di casa rispondono senza mollare di un centimetro e rimettono la situazione in parità; dopo 3' di digiuno da canestri sono ancora le marchigiane a farla da padrone, poi le venete effettuano il sorpasso, ma l'equilibrio rimane tale da rimandare ogni discorso sulla vincitrice al quarto periodo che si aprirà sul 45-45.

I ritmi non cennano a diminuire e la gara rimane spettacolare, riempita dai botta e risposta delle due rivali; Matelica – con una tripla – si porta sul +3, questo però accende Treviso abile a confezionare un parziale di 8-2 che ribalta il risultato.

Nei 2' conclusivi, le ospiti prendono in mano le redini del gioco e costruiscono un break di 0-7 valido per arrivare sul +4; la tripla delle padrone di casa scrive il -1, ma quella a fil di sirena si infrange sul ferro e la gara finisce 63-64 per le marchigiane.

Il Martina Treviso manda in doppia cifra D'Angelo (18 punti e 10 rimbalzi), Egwoh (13 punti e 8 rimbalzi) e Perini (10 punti); la Halley Thunder Matelica ringrazia gli straordinari di Sanchez (18 punti e 9 rimbalzi), così come le ottime performance di Gramaccioni (12 punti e 8 rimbalzi) e Poggio (11 punti).

IL TABELLINO

Martina Treviso - Halley Thunder Matelica 63 - 64 (19-17, 33-37, 45-45, 63-64)

MARTINA TREVISO: Zagni 2 (1/2, 0/3), Vespignani* 8 (3/7, 0/3), Amabiglia, Capra, Perini* 10 (4/5, 0/2), Lazzari NE, D'Angelo C.* 18 (4/12, 2/9), Gini 5 (1/1, 1/3), Da Pozzo* 7 (2/4, 1/1), Egwoh* 13 (6/12 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 21/43 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 39 10+29 (D'angelo 10) - Assist: 9 (Vespignani 4) - Palle Recuperate: 5 (Egwoh 3) - Palle Perse: 7 (Egwoh 2) - Cinque Falli: Vespignani

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 7 (3/3, 0/1), Cabrini* 9 (3/4, 1/2), Celani, Georgieva* 5 (1/3, 1/4), Gramaccioni* 12 (3/9, 2/5), Zamparini, Poggio* 11 (4/9 da 2), Montelpare NE, Offor 2 (1/3, 0/1), Sanchez 18 (5/7, 1/4), Dell'orto Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 20/40 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 40 6+34 (Sanchez 9) - Assist: 6 (Kraujunaite 4) - Palle Recuperate: 3 (Gramaccioni 1) - Palle Perse: 12 (Cabrini 3)

Arbitri: Occhiuzzi G., Schiano Di Zenise M.