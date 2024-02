Treviso nella tana dalla capolista: come seguire il match in tv e in streaming

Trasferta in terra abruzzese per Martina Treviso che domani sera (inizio ore 20,30) sarà di scena al PalaMaggetti di Roseto per sfidare la seconda forza del girone B, l’Aran Roseto. Un match che potrà essere un ulteriore test per Zagni e compagne, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Treviso però non sarà al completo per la sfida alle abruzzesi: in settimana infatti coach Alberto Matassini ha dovuto fare a meno di due giocatrici per problemi fisici per i quali si attendono nelle prossime ore gli esiti degli accertamenti.

Rotazioni dunque ridotte per Treviso che proverà lo stesso a mettere in difficoltà una delle squadre più forti del campionato, reduce però dal pesante ko ad Alpo e vogliosa di riscattarsi davanti al proprio pubblico, forti anche dell’esordio del neo acquisto Oumou Tourè.

Le dichiarazioni

“Queste sono le classiche partite in cui il poter giocare a cuor leggero puó essere un’arma importante ed è con questo spirito che la affronteremo. Come ho detto alla squadra, conta solo chi c’è, non chi è assente, quindi preoccupiamoci di quelle che dobbiamo essere, non di quelle che saremmo potute essere. Non dipendiamo da nessuna delle nostre atlete e sono abbastanza intollerante a chi ad ogni infortunio o problema piange miseria. Purtroppo fa parte del gioco anche la sfortuna, ma rimango comunque convinto che la forza di volontá abbia un peso maggiore” le parole di Alberto Matassini.

Panthers Roseto-Martina Treviso come vederla in streaming

Panthers Roseto-Martina Treviso, sabato 24 febbraio al PalaMaggetti, palla a due ore 20.30. Arbitri: LILLO e IAIA

DIRETTA STREAMING: La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Panthers Roseto