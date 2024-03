Treviso ruggisce e porta a casa il derby con Rovigo: adesso è quarta da sola

Terza vittoria consecutiva per le orange che si aggiudicano il derby contro la formazione rodigina. Grande prova di squadra per le ragazze trevigiane, esaltate dai 29 punti di una super Chelsea D'Angelo. Finisce 69-49 una vittoria che, grazie alla sconfitta di Futurosa iVision Trieste per mano di Ecodem Alpo, permette a Treviso di rimanere al quarto posto in solitaria.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Treviso parte subito forte con un parziale di 6-0, ma Rovigo riacciuffa le avversarie a quota 9. Da quel momento però la squadra di casa ne segna nove consecutivi e il primo quarto si chiude dunque sul 17-9.

Da Pozzo porta subito le sue sul +10 in apertura di secondo periodo e il parziale aperto nella prima frazione diventa di 15-0, con Treviso che tocca dunque il +15 (24-9). Rovigo prova a risalire fino al -7 (25-18), ma le padrone di casa difendono il vantaggio e vanno al riposo lungo sul punteggio di 32-20.

Il terzo periodo ha un copione molto simile a quello precedente, con Rovigo che prova a risalire per poi essere ricacciata indietro: le ospiti arrivano fino al -6 (34-28), ma dopo trenta minuti Treviso è di nuovo avanti di 12 punti, sul punteggio di 45-37.

Rovigo tenta il recupero anche nell'ultima frazione, che si apre con un parziale di 5-17, con cui le ospiti si ritrovano di nuovo a -6 (50-44), ma ancora una volta Treviso non si lascia sorprendere e risponde con un controparziale di 19-5, che la porta a chiudere il match con venti punti di distacco dalle avversarie, sul punteggio di 69-49.

Altra grande prova per Chelsea D'Angelo, che stavolta ne mette a referto 29 con il 60% dal campo. Treviso quasi doppia le sue avversarie per punti in area (34-18) e sfrutta bene le 19 palle perse di Rovigo ottenendone 20 punti (Rovigo ne guadagna 9 dalle 17 delle avversarie).

IL TABELLINO

Martina Treviso - Solmec Rhodigium Basket 69 - 49 (17-9, 32-20, 47-35, 69-49)

MARTINA TREVISO: Zagni 6 (1/3, 1/1), Vespignani* 7 (3/5 da 2), Amabiglia 3 (0/1, 1/5), Capra 6 (0/1, 2/3), Perini* 2 (1/7, 0/2), Lazzari, D'Angelo S.* 29 (9/14, 3/6), Gini, Da Pozzo* 7 (3/6 da 2), Egwoh* 9 (3/12 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 20/50 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 47 20+27 (Da Pozzo 15) - Assist: 8 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 11 (D'angelo 3) - Palle Perse: 17 (Egwoh 4)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Masic* 4 (2/6, 0/2), Viviani* 8 (1/5, 2/5), Martin NE, Paoletti 8 (1/3, 2/2), Battilotti 2 (1/1, 0/1), Tumeo 2 (1/2, 0/1), Bonivento* 10 (4/8 da 2), Marchetti, Zanetti* 10 (1/6, 0/1), Furlani* 2 (1/4, 0/1), Ballarin 3 (1/1 da 3), Atanasovska Allenatore: Pegoraro G.



Tiri da 2: 12/36 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 39 10+29 (Zanetti 7) - Assist: 1 (Zanetti 1) - Palle Recuperate: 6 (Viviani 2) - Palle Perse: 19 (Paoletti 4)

Arbitri: Andretta A., Alessi N.