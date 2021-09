La Podolife Treviso supera la AS Vicenza in amichevole: buone indicazioni per coach Martinello

Seconda vittoria consecutiva nella preseason per la Podolife Pallacanestro Treviso. Dopo la bella vittoria di Udine le ragazze di Martinello superano la AS Vicenza. La cronaca ed il tabellino

Bella vittoria per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso nel secondo scrimmage della preseason 2021-2022. Dopo aver sconfitto nettamente e a domicilio la Women Apu Udine la ragazze di Coach Martinello concedono il bis contro la AS Vicenza di Sinigaglia. Va detto, ad onor del vero, che le vicentine hanno nelle gambe appena tredici giorni di preparazione, ma il divario, almeno in questa fase della stagione è apparso notevole. Finisce 72-58 per De Giovanni e compagne capaci di dominare il match per tre dei quattro tempi. I parziali ne sono la testimonianza pratica.

Il primo quarto si chiude sul 23-15 con Zecchin e Degiovanni che mettono a segno due triple consecutive. I colpi che di fatto segnano il solco tra i due club. Nel secondo quarto parte a razzo la squadra di coach Sinigaglia che si aggiudica il tempo grazie ad un mini-parziale di 0-4 firmato da Garzotto e Mioni.

Al rientro dalla pausa Treviso spinge sull'acceleratore e crea l'inerzia grazie a 4 punti consecutivi della slovacca Moravcikova (16 rimbalzi totali per lei nel tabellino finale). Il tempo finisce con 10 punti di scarto. I punti che sommati al distacco del primo quarto creano il distacco finale. Molto equilibrato il quarto quarto dove le due squadre si equivalgono. Per Treviso spicca l’abilità a penetrare la difesa di Battilotti mentre per Vicenza risponde la top scorer di giornata Villarruel.

Il tabellino di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso-AS Vicenza 72-58 Parziali 23-15, 14-20, 21-11, 14-12

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: De Giovanni 16, Zennaro 5, Zagni 10, Moravcikova 8, Beraldo 6, Gini 2, Vaidanis 8, Zecchin 8, Battilotti 9. All. Martinello

AS Vicenza: Fietta 9, Tonello 3, Villaruel 18, Sturma 4, Chrysanthidou 2, Tagliapietra 11, Monaco 2, Storti 1, Mioni 4, Garzotto 4, Priante e Bellon ne. Allenatore: Sinigaglia