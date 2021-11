Aria di derby per la Podolife Treviso, al Pascale arriva la AS Vicenza

Dopo la settimana di stop dovuta alla chiamata in nazionale slovacca Alica Moravcikova, la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso torna sul parquet dove sabato 20 novembre affronta la l'A.S. Vicenza. Palla a due alle ore 19:00. Treviso, che in settimana ha assistito al cambio di Coach tra Silvia Martinello e Filippo Rossi è ancora a zero punti in classifica e vuole trovare la sua prima storica vittoria in Serie A2.

L'ultimo match disputato dalle orange è quello del 6 novembre alla Scuola Media Stifter di Bolzano contro le Acciaierie Valbruna e terminato 39 a 36 per le padrone di casa. Anche la AS Vicenza è stata ferma nell'ultimo turno di campionato ed arriva, invece, dalla netta vittoria in casa della Torino Teen per 68 a 75. Arbitri dell'incontro Curreli Mattia e Farneti Simone da Cagliari.

A presentare i temi dell'incontro, in una intervista al sito ufficiale del club trevigiano, ci ha pensato il nuovo Coach Filippo Rossi. "Sabato sarà una partita fondamentale per noi - ha spiegato il tecnico - e dobbiamo affrontarla con la faccia giusta e le giuste motivazioni".

E ancora: "Vogliamo riscattarci e risalire da un inizio di campionato che è stato senza dubbio molto difficile. Nonostante la settimana travagliata abbiamo lavorato bene e sono sicuro ci faremo trovare pronte per giocare la nostra partita". Il match sarà trasmetto in diretta streaming sul canale YouTube della Nuova Pallacanestro Treviso dalle 18:50.