Serie A2 femminile, torna il Derby tra Podolife Treviso e Posaclima Ponzano

È l’ultima gara del girone d’andata. Ma in palio ci sono ben più dei due punti. Perché dopo tantissimi anni torna il “Derby di Marca” al femminile. Alle 19 di sabato 15 gennaio, infatti andrà in scena il derby tra la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso e la Posaclima Ponzano Basket. Una sfida molto attesa, che sarà anche la gara inaugurale del 2022 per entrambe le società dopo i rinvii causa covid della scorsa settimana.

A presentare i temi del match Claudia Gobbo, cresciuta nel settore giovanile biancoverde.“Poter rigiocare questo derby è sicuramente emozionante - spiega l'ala classe 1998 - Mi ricorda gli anni passati, le partite di settore giovanile e di serie B, oltre alla grande rivalità che c’è sempre stata tra le due squadre”.

Sarà una festa per il basket trevigiano che ritrova ben due squadre a livello nazionale. “Penso che sia prestigioso per il basket femminile trevigiano poter contare su ben due realtà che competono a livello nazionale e che questo possa essere attrattivo per le bambine o le ragazze che si approcciano al mondo del basket".

E ancora: "Per esperienza personale posso dire che moltissime persone, una volta avvicinate a questo sport, si appassionano moltissimo, e questo dovrebbe spingere ancora di più a promuoverlo tra le bambine in tutti i modi possibili. Inoltre ritengo che sarebbe interessante e molto bello riuscire a far collaborare le diverse realtà cestistiche del trevigiano”.

Ponzano riparte dopo 20 giorni di stop. “Non nascondendo la particolarità e le difficoltà - sottolinea la cestista della Posaclima - di questo momento dovute alla situazione Covid, ci stiamo dando da fare, consapevoli che ci aspetterà una partita parecchio tosta, in cui sarà fondamentale mantenere la concentrazione per tutti i quaranta minuti”

Con questa gara si chiude anche il girone d'andata è tempo di bilanci. “A livello di classifica il bilancio è positivo - spiega la Gobbo - ma in generale sono contenta di come abbiamo affrontato questa prima parte, dimostrando di avere le capacità per poterci togliere belle soddisfazioni. Non bisogna però mai accontentarsi”

La battuta finale è sul derby: “Conoscendo i pregressi di grande rivalità, penso che in palio ci sia assolutamente qualcosa di più, come del resto in quasi tutti i derby”.