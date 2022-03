Serie A2 femminile, rinviato il derby tra Posaclima Ponzano e l'As Vicenza

Non si giocherà il derby tra Posaclima Ponzano ed As Vicenza in programma sabato 26 marzo al PalaCicogna. La società berica ha infatti informato il club biancoverde e la Lega Basket Femminile del perdurare di presenza di atlete positive al covid nel proprio gruppo squadra.

Il Ponzano Basket ha accolto la richiesta di Vicenza di rinviare la partita. La data del recupero sarà fissata nel minor tempo possibile e sicuramente entro la fine di aprile quando si dovrà concludere la regular season.

Ponzano dunque tornerà in campo mercoledì prossimo 30 marzo, nella trasferta dall’altissimo coefficiente di difficoltà contro Brixia Basket.