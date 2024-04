Sabato a Monigo gli ottavi di Challenge cup. Ruzza: «Lions squadra difficile da affrontare»

Assorbita l’importante vittoria in URC contro Connacht dello scorso fine settimana, i Leoni da lunedì hanno ripreso ad allenarsi e si stanno focalizzando sugli ottavi di Challenge Cup contro gli Emirates Lions. Si giocherà sabato sera 6 aprile (ore 18.30) nella casa trevigiana di Monigo. Federico Ruzza ai microfoni di BENTV si proietta sulla gara ad eliminazione diretta.

Federico, quanto vi è servita la vittoria contro Connacht dal punto di vista mentale?

«Ha fatto bene al morale dopo aver affrontato tre partite difficili. E’ un ottimo segnale vincere una partita contro una squadra molto impegnativa come Connacht. Sappiamo che ci sono cose da migliorare ma abbiamo fatto una prestazione solida. In più è una vittoria che ci consente di rimanere attaccati in classifica al treno delle posizioni un po’ più alte. Ci ha dato energia e ora lavoriamo con più morale nell’analizzare gli aspetti che possiamo migliorare».

Ora si torna a pensare alla Challenge Cup. I Lions fanno parte dell’URC e a novembre vi siete sfidati in campionato. Che squadra sono?

«Sono una squadra di ottima qualità e sono cresciuti molto nell’ultimo periodo. Hanno una linea di trequarti molto pericolosa e un pacchetto molto solido. Combinano la parte fisica a quella di abilità grazie ai loro trequarti elettrici. Sono una squadra difficile da affrontare e diversa da quella sfidata a novembre. Dobbiamo preparare bene la partita».

Quali aspetti del gioco potrebbero rivelarsi fondamentali?

«Sicuramente il confronto sulle fasi statiche sarà fondamentale. La mischia e la touche avranno un importante peso specifico. Sabato scorso contro Connacht sono state in nostro controllo e abbiamo visto come sia stato più agevole avere il proprio possesso nel lanciare il gioco. Quindi si inizia da lì e abbiamo pure notato come i Lions siano una squadra che prende fiducia con il pacchetto per poi avere l’inerzia da sfruttare tramite i trequarti. Dovremo mantenere un livello alto con i primi otto uomini».

Avete il vantaggio del fattore campo: quanto vi potrà aiutare?

«Credo sia molto importante. Lo diciamo sempre, ma soprattutto in queste sfide a eliminazione diretta che si sentono di più. Sappiamo che in coppa sono turni a eliminazione diretta e ciò è anche affascinante. Avere il fattore campo fa bene e sono occasioni speciali. Nell’ultimo periodo a Monigo ci sono state diverse occasioni speciali e si è respirata un’aria diversa. Noi questo lo percepiamo in campo».