Benetton Rugby elimina i Lions in inferiorità e vola ai quarti di Challenge Cup

Sabato da sogno per i tifosi del Benetton Rugby: in uno stadio Monigo completalmente sold out i Leoni vincono in inferiorità numerica e conquistano l'accesso ai quarti di finale di Challenge Cup.

Pronti, via: dopo il calcio d'inizio alle 18.30 Lions subito avanti con la maul timonata da Visagie. Hendrikse trasforma dal lato destro. I biancoverdi non accusano il colpo e risalgono subito la corrente. Brex inventa un corridoio per la sgroppata di Smith, riciclo per Ratave. Padroni di casa che alimentano l'azione con l'ovale che arriva a Thomas Gallo, bravo a rompere un placcaggio e schiacciare in meta. Umaga non sbaglia dal centro e punteggio in parità. La gara è elettrica e le due squadre si sfidano a viso aperto. I sudafricani hanno un piazzato con Hendrikse, ma l'apertura ospite non mira i pali. Ribaltamento di fronte e Rhyno Smith si inventa una giocata sensazionale: l'estremo da metà campo disegna un drop fantastico regalando tre punti e il primo vantaggio ai suoi (10-7). L'inerzia sembra voltare verso i trevigiani che vanno ancore a marcare: tante fasi sui cinque metri sudafricani, il Benetton ha tanto spazio al largo, così Smith apre a Onisi Ratave, formidabile a sgasare sulla bandierina sinistra e fare meta. Umaga è abile a trasformare. Nei minuti finali della prima frazione i sudafricani hanno due piazzati: Hendrikse fa 1 su 2 e si va agli spogliatoi con i Leoni avanti 17-10.

Si rientra in campo e l'arbitro espelle Nicotera per una pulizia scorretta e sulla testa ai danni di un giocatore dei Lions. I Leoni restano quindi in 14 contro 15 per circa un tempo. Hendrikse in una sortita offensiva supera la difesa trevigiana e va in meta. Lo stesso 10 ospite converte dalla piazzola. Coach Bortolami opta per una serie di cambi: Spagnolo, Zilocchi, Lorenzo Cannone e Bernasconi per Gallo, Ferrari, Negri e Halafihi. I biancoverdi combattono e riescono a tornare sopra: il neoentrato Bautista Bernasconi guida il drive debordante che va in meta. Umaga non sbaglia e Leoni avanti 24-17. Subentra anche Albornoz per Umaga. Monigo alza la voce e incita a spron battuto il Benetton Rugby. Biancoverdi che conquistano una punizione e Tomas Albornoz dalla piazzola è freddo, portando i Leoni sul +10. C'è spazio anche per Ruzza al posto di Snyman. Altro episodio quando mancano 13 minuti: Fekitoa viene ammonito per un placcaggio alto ai danni di Cronjé e il Benetton deve resistere 10 minuti in doppia inferiorità numerica. I Leoni sono eroici e non pare che giochino in 13 contro 15, difendendosi magistralmente. Nel finale entra Uren per Fekitoa appena tornato in campo e il Benetton Rugby festeggia una vittoria di gran prestigio per 27-17. I Leoni volano ai quarti di finale e attendono la vincente di Pau-Connacht.