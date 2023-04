Challenge Cup, la formazione del Benetton per la storica semifinale con Tolone

Tutto pronto per l’appuntamento più affascinante della storia recente del Benetton Rugby. Domenica 30 aprile alle ore 13.30, i Leoni disputeranno la semifinale di Challenge Cup 2022/2023 contro i francesi di Tolone, un club di grande storia e blasone internazionale. Si tratta della prima volta a un palcoscenico così prestigioso per la franchigia biancoverde, mai arrivata a giocarsi la finale di una competizione europea.

Si giocherà allo Stade Mayol, casa di Tolone, con il Benetton Rugby che ricerca la vittoria per accedere alla finalissima di Dublino, in programma venerdì 19 maggio. I biancoverdi, reduci dalle ultime due partite di campionato di URC in Sudafrica, arrivano alla semifinale dopo un percorso ai limiti della perfezione in Challenge Cup. Duvenage e compagni hanno concluso la Pool B al secondo posto con 15 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Poi i Leoni agli ottavi hanno superato Connacht e ai quarti hanno battuto Cardiff, giocando entrambe le gare a Monigo. Dall’altra parte i transalpini hanno chiuso al primo posto la Pool A con 19 punti, grazie a un cammino immacolato e concluso con quattro vittorie e nessuna sconfitta. Grazie al primo piazzamento nel suo gruppo, Tolone ha potuto e può ancora giovare del fattore campo sino alla finale. Agli ottavi ha avuto la meglio sui Cheetahs e ai quarti su Lione. Tolone attualmente è quinto nel campionato francese del Top14 con 57 punti raccolti in 23 giornate.

PRECEDENTI:

Si tratta della quarta volta tra le due formazioni in Challenge Cup. Negli altri tre precedenti tra la franchigia trevigiana e la formazione francese sono arrivate tre vittorie per Tolone. Due risalenti alla Challenge Cup edizione 2017/2018 e una risalente alla scorsa stagione, con i francesi vittoriosi al Mayol agli ottavi di finale per 36-17.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

La partita di domani sarà diretta dal fischietto inglese Karl Dickson, dai suoi assistenti inglesi Christophe Ridley e Anthony Woodthorpe. Al TMO l’inglese Tom Foley.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Lo staff tecnico dei Leoni diretto da Marco Bortolami ha progettato il XV di domani conscio di alcune indisponibilità per problemi fisici. Allora la formazione contiene un triangolo allargato costituito dal confermato Matteo Minozzi come estremo, mentre le ali saranno a sinistra Marcus Watson e a destra Rhyno Smith. Al centro spazio per il duo affiatato costituito da Tommaso Menoncello e Nacho Brex. La mediana è gestita all’apertura da Tomas Albornoz e dal capitano Dewaldt Duvenage alla mischia.

Il pack biancoverde delinea in prima linea i piloni Nahuel Tetaz e Simone Ferrari, al rientro dal problema fisico delle scorse settimane; a tallonare c’è Siua Maile. In sala macchine la coppia azzurra formata da Niccolò Cannone e Federico Ruzza. La mischia si sublima con la terza linea formata dai flanker Sebastian Negri e Michele Lamaro, rimasti a riposo l’ultima gara di campionato. Terza linea centro sarà Lorenzo Cannone.

Benetton Rugby:

15 Matteo Minozzi (5)

14 Rhyno Smith (32)

13 Ignacio Brex (71)

12 Tommaso Menoncello (32)

11 Marcus Watson (14)

10 Tomas Albornoz (32)

9 Dewaldt Duvenage (c) (90)

8 Lorenzo Cannone (26)

7 Michele Lamaro (52)

6 Sebastian Negri (70)

5 Federico Ruzza (103)

4 Niccolò Cannone (60)

3 Simone Ferrari (93)

2 Siua Maile (13)

1 Nahuel Tetaz (29)

A disposizione: 16 Giacomo Nicotera (31), 17 Thomas Gallo (41), 18 Filippo Alongi (30), 19 Marco Lazzaroni (128), 20 Henry Time-Stowers (13), 21 Manuel Zuliani (46), 22 Alessandro Garbisi (29), 23 Jacob Umaga (15).

()= presenze in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Corniel Els, Riccardo Favretto, Toa Halafihi, Gianmarco Lucchesi, Leonardo Marin, Ivan Nemer, Giovanni Pettinelli, Onisi Ratave, Scott Scrafton.

Arbitro: Karl Dickson (ENG)

Assistenti: Christophe Ridley e Anthony Woodthorpe(ENG)

TMO: Tom Foley (ENG)

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #RCTvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204).