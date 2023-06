Sorteggio Challenge Cup: ecco gli avversari dei Leoni nella prima fase

Oggi a Londra, presso il Tottenham Hotspur Stadium, impianto che ospiterà le finali europee nel 2024, sono andati in scena i sorteggi della prima fase di Champions Cup e di Challenge Cup. I Leoni del Benetton Rugby che prenderanno parte alla Challenge Cup 2023/2024 (leggi qui il nuovo format), sono stati inseriti nella Pool 2 insieme ad altre cinque squadre. La Pool 2 è così composta: Benetton Rugby (Italia), Montpellier Rugby (Francia), Newcastle Falcons (Inghilterra), Ospreys (Galles), Emirates Lions (Sudafrica), USAP Perpignan (Francia). Il calendario della Challenge Cup sarà pubblicato nelle prossime settimane. I Leoni per la prima fase della Pool 2 giocheranno quattro partite, due in casa e due in trasferta, contro quattro avversari diversi. Al termine della prima fase, accedono agli ottavi di finale le prime quattro classificate di ognuna delle tre Pool.

Ecco la composizione delle altre due Pool:

Pool 1: Zebre Parma, Oyonnax, Club invitato 1, Dragons RFC, Section Paloise, Cell C Sharks.

Pool 3: Edinburgh Rugby, ASM Clermont-Auvergne, Castres Olympique, Scarlets, Gloucester Rugby, Club invitato 2.

«Quella che ci attende la prossima stagione sarà sicuramente una Challenge Cup abbastanza diversa da quella disputata quest’anno. Un format differente che ci porterà ad affrontare quattro squadre, senza i tradizionali scontri di andata e ritorno. Quanto al sorteggio di oggi, almeno sulla carta dando uno sguardo anche agli altri due, credo di poter dire che abbiamo trovato un girone intermedio ma sicuramente per potersi esprimere del tutto bisognerà attendere l’annuncio del calendario e capire quali avversarie affronteremo in casa e quali fuori. Ad ogni modo, giunti a questo punto del nostro percorso, siamo consci di dover affrontare ogni competizione con l’ambizione di arrivare sino in fondo» ha dichiarato Amerino Zatta, Presidente del Benetton Rugby