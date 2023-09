Bizzotto vince la CRZ di quarta zona in Rally4

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giampaolo Bizzotto firma la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona e lo fa da campione, inanellando il terzo successo consecutivo in altrettante partecipazioni al volante di un'impeccabile Peugeot 208 Rally4, messa a disposizione da PR2 Sport. Il pilota di Tombolo si presentava ai nastri di partenza del Rally Piancavallo, corso tra Venerdì e Sabato, con un margine risicato sulla concorrenza ma, grazie all'innata grinta che lo contraddistingue, il portacolori di Xmotors Team, sostenuto anche da La Superba, ha fatto centro, iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro per la seconda volta, dopo quella del 2021. Non è di certo stata una passeggiata in Friuli Venezia Giulia in quanto la validità per il Campionato Italiano Rally Asfalto ha contribuito a portare sul campo i più quotati protagonisti della serie, in grado di giocare il ruolo di outsider nella lotta al vertice della CRZ di zona. Dopo aver mantenuto il secondo posto di classe nelle prime battute di gara Bizzotto, affiancato dall'inseparabile Sandra Tommasini, prendeva il comando delle operazioni nella prima “Barcis - Piancavallo”, mantenendolo al sicuro fino al rientro decisivo nel cuore di Maniago. Una vittoria, l'ennesima del 2023, che vede il patavino chiudere pure al secondo posto di gruppo RC4N ed al diciottesimo assoluto, in piazza d'onore nella generale tra le anteriori. “Siamo campioni della CRZ di zona quattro” – racconta Bizzotto – “ed ora abbiamo l'accesso alla finale nazionale. Grazie a Sandra, sempre perfetta, sia nelle note che nell'organizzazione di ogni evento. Grazie a Patrick ed a Paolo, alias PR2 Sport, perchè mi han sempre seguito, consigliato, spronato, desiderando questo risultato e mi hanno messo nelle condizioni di poterlo fare. Il mezzo è sempre stato al top. Una lunga carrellata di grazie vanno a tutti i nostri partners, ormai diventati amici e sempre pronti a farci sentire il loro supporto. Grazie ad Xmotors Team ed a La Superba, nelle rispettive persone di Francesco e di Paolo. Grazie anche ai nostri amici che, a casa o a bordo strada, sono sempre stati particolarmente numerosi.” Una vittoria, quella friulana, che, oltre a consentire a Bizzotto di staccare il pass per la finale nazionale, si traduce anche in un consolidamento del primato in un R Italian Trophy che lo vede allungare in vetta, a due sole gare dal termine, mentre nel Trofeo Pirelli Accademia, in attesa che vengano aggiornate le classifiche ufficiali, un altro bottino di punti entra nel cassetto. “Il Piancavallo è stata una gara importante” – aggiunge Bizzotto – “e siamo partiti con l'obiettivo di non forzare perchè era fondamentale arrivare per poter chiudere la partita per la CRZ. Abbiamo sudato freddo in avvio perchè, su un tratto dissestato della prima prova, si è staccato il tracking e mi è finito sotto i piedi. Ho iniziato a giocarci a calcio ma, passandolo a Sandra, siamo riusciti a fermarlo. Al Sabato mattina siamo partiti cauti, aumentando poi il passo sulla Barcis. Da quel punto abbiamo iniziato a vincere tutte le prove, grazie anche ad un setup che ci ha aiutato a spingere al massimo. Ora ci godiamo il nostro secondo titolo in CRZ, dopo quello del 2021, e ci prepareremo al meglio per affrontare la finale nazionale di Cassino, ad Ottobre.”