Il Liapiave si salva

Comincia l'Eclisse con traversone di Janko per De Faveri che spara sopra la traversa. Al 12' si fanno vedere Cattelan e l'ex di turno Zanetti, il dialogo rasoterra viene interrotto dall'uscita di Della Colletta. Al 14' delizioso pallone di Scarabel in verticale per Agostini, anticipato dal portiere di casa. Al 16' arriva il gol per gli ospiti. Paladin pesca in verticale sulla sinistra Zanetti che infila l'incolpevole Della Colletta. Risponde l'Eclisse con Janko la cui torsione di testa in area di rigore fa gridare al gol. Al 28' Sakajeva si mette in proprio e prova a beffare con un tiro a giro, Kociaj, che vola a deviare in angolo. Al 33' Floris allunga per Janko che si fa anticipare dal portiere ospite. Il pareggio è nell'aria e al 36' su cross in area di rigore, Scarabel tocca con il braccio a deviare la sfera. Rigore netto e dal dischetto, Sakajeva, non fallisce riportando il match in parità. Occasionissima per i padroni di casa allo scadere di tempo: cross e colpo di testa di Mognon che costringe la difesa ad un salvataggio pericoloso, si avventa Sakajeva, ma il tap-in è alto.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi ci prova prima Kostadinovic, con sfera a lato, ma al 59' bellissima azione di prima sulla fascia sinistra: Sakajeva trova Janko che di precisione infila Kociaj per il vantaggio casalingo. Vacilla il Liapiave che subisce l'offensiva dell'Eclisse che al 74' allunga. Pennellata millimetrica di Moretti dalla sinistra e colpo di testa imparabile di Janko. Sembra fatta per i padroni di casa che però si fanno chiudere dalla pressione di Cattelan, Paladin, Zanetti e Scarabel. Al 77' fallo in area di rigore di Diomandè su Paladin, dal dischetto il capocannoniere del torneo, Cattelan, non fallisce e timbra il suo 12. gol stagionale. Il Liapiave ci crede e si porta decisamente nella metà campo di casa stringendo d'assedio Mognon e compagni che capitolano all'81' grazie a un perfetto tiro di Paladin che rende inutile il volo plastico di Della Colletta.