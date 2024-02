Ci ha lasciati a 50 anni Josè La Cagnina, ex Treviso e Giorgione

Si è spento ad appena 50 anni dopo una lunga malattia Josè Maria La Cagnina, ex calciatore di Treviso e Giorgione. Nato a Como nel 1973, attaccante polivalente, era cresciuto nel vivaio dell'Inter. In seguito ha giocato per tanti anni in Serie C con Cremonese, Pavia, Lecco e Crociati Noceto. Negli ultimi anni di carriera si era trasferito nella Marca, indossando le maglie di Giorgione e Treviso tra il 2012 e il 2014. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha allenato nei settore giovanili di Padova, Campodarsego ed è stato poi responsabile dell'Udinese Academy.

Così lo ha ricordato il Treviso: «Il Treviso FBC 1993, il Consorzio Treviso Siamo Noi e tutto il popolo biancoceleste si stringono attorno alla famiglia La Cagnina in questo momento di dolore per la prematura scomparsa del nostro amato Josè. Le sue gesta sul campo rimarranno sempre nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare e di condividere con lui la passione per questo sport, dimostrata anche con la maglia del Club nella stagione 2013/14. Josè sarà ricordato non solo per le sue abilità calcistiche, ma anche per la sua umanità e gentilezza».