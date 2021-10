Conegliano scivolone in casa

I gialloblù partono senza Fovero (sostituito in porta dal giovane Tanci), Belfatmi e Spader infortunati e con Bozzon e Marson in panchina non in perfette condizioni. La partita inizia, come al solito, con la squadra di casa che controlla il gioco senza peraltro impensierire la difesa avversaria e, infatti, il primo lampo dei nerazzurri ospiti determina il vantaggio veneziano: punizione dalla destra per il liberissimo Sartori, piazzato dalla parte opposta, che rimette in mezzo dove si catapulta ancora di testa in tuffo Ndaye, che infila un incolpevole Tanci. Il Conegliano accusa il colpo e rischia ancora, ma Turlan Pellisier viene letteralmente stoppato da Claudio Rosin di fronte al portiere. I gialloblù si riprendono e tornano a costruire gioco e le vere occasioni le ha la Julia Sagittaria, sempre con Ndaye al 27' con un tiro alto di poco, tanto che al 35' lo stesso Ndaye raddoppia: ennesimo lancio lunghissimo sulla punta nerazzurra che brucia la difesa di casa ed infila Tanci con un pallonetto. Nei seguenti due minuti si decide l'incontro: prima Mballoma infila una punizione da 25 metri all'incrocio dei pali per l'1-2, quindi palla al centro, lancio su Ferri che fugge sulla destra, entra in area mandando fuori tempo Piccoli che lo stende. Rigore che Limas Diaz realizza spiazzando l'estremo di casa.

La ripresa

Il secondo tempo vede un Conegliano sempre in buon palleggio ma senza conclusioni veramente pericolose, fatta eccezione un colpo di testa ravvicinato di Piccoli che Colesso si trova tra le mani ed è solo una invenzione di Mballoma all'ottavo che porta alla rete del 2-3. Poi succede ben poco. Neanche l'innesto di Bozzon cambia l'andamento del match. La partita termina con il Conegliano rovesciato nella metà campo avversaria senza però creare pericoli reali.