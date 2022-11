Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo per le squadre trevigiane

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 22 Novembre 2022 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre trevigiane del girone B di Eccellenza Veneto.

Allenatori e dirigenti: Luigi Buosi (Opitergina) fino al 5/12, Paolo Zoppas (Liapiave) fino al 28/11.

Calciatori espulsi: Francesco Posocco (Treviso) e Daniele Scarabel squalificati per un turno.

Calciatori non espulsi: Marco Dassiè (Portomansuè) e Andrea Agostini (Liapiave) squalificati per un turno per recidività in ammonizione.