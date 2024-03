Eccellenza, il Vittorio Falmec SM Colle vince 2-1 l'anticipo

Il Vittorio Falmec SM Colle batte 2-1 la Liventina Opitergina nell'anticipo della 27esima giornata e sale a quota 40 punti, a meno 4 dalla zona playoff. Seconda vitoria di fila per i rossoblu, terzo stop consecutivo invece per gli ospiti che restano a metà classifica.

La partita del Barison si mette quasi subito bene per i padroni di casa: al 10' cross dalla destra di Bressan, sul secondo palo Scarpi anticipa Basei, da due passi Pontin appoggia in rete. Il vantaggio dura un quarto d'ora perché al 26' pareggia i conti la LeO: percussione centrale di Akafou, la palla viene deviata in modo fortuito da De Biasi dalle parti di Salomone, il quale tutto solo aggancia e infila Fiorenzato. La partita resta in equilibrio fino a cinque minuti dalla fine: al 40' Ferrazzo prova un tiro-cross dalla fascia mancina, Plechero respinge corto, Polese in tap-in sigla il definitivo 2-1.