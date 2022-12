Eccellenza, la Godigese supera la pratica Arcella e continua a sognare in grande

GODIGESE-ARCELLA 3-0

GODIGESE: Cherubin, Antonello (42’st Alberton), Pilotto (31’st Fornaseri), Burraci (23’st Shokulli), Rizzi, Baggio, Dona, Pinton, Meite (35’st Alessio), Oudahab, Barra (23’st Ghion). A disposizione: Gottin, Bedin, Parolin, Garbuio. Allenatore: Molinari.

ARCELLA: Berto, Toso, Maritan (1’st Teodoro), Tagliapietra, Lovato, Varnier, Vidor (11’st Stangherlin), Danielli (1’st L. Rossi), Tamponi (1’st Sartore), Mangieri, Bettonte (1’st Zavan). A disposizione: T. Rossi, Menato, Boscaro, Loum. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Dogliani di Conegliano.

Reti: 25′ pt aut. Maritan, 27′ pt Rizzi, 40′ pt Meite.

Note: ammonito Barra.

Una splendida Godigese batte 3-0 l'Arcella e chiude il 2022 tra le mura amiche con una vittoria senza troppi patemi. I ragazzi di mister Molinari chiudono la pratica con tre gol nella seconda parte del primo tempo e nei 45 della ripresa gestiscono tranquillamente il risultato. Al 25′ la prima marcatura: cross di Antonello, la deviazione di testa di Maritan mette fuori causa Berto e porta avanti i locali. Due minuti dopo la Godigese perviene al raddoppio quando sul calcio d’angolo svetta Rizzi e fa subito 2-0. Si spegne la luce in casa Arcella: al 40′ arriva anche il tris, confezionato da Meitè su assist del solito Antonello. Nell’intervallo mister Fonti dell'Arcella decide di operare quattro cambi in un colpo solo. Eppure le sostituzioni non danno gli effetti sperati: la Godigese riesce a condurre in porto al sfida e a cavallo della mezz’ora costruisce anche un paio di occasioni per trovare il poker. Finisce così 3-0, biancocelesti terzi e domenica impegnati a Caorle nell'ultimo match del girone d'andata.