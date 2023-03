Eccellenza, mister Cunico analizza la vittoria del Treviso

Raggiante in sala stampa l'allenatore del Treviso Enrico Cunico che ha così commentato la vittoria per 2-1 sul Caorle-La Salute:

"Per noi era una partita importante perchè c'erano in contemporanea degli scontri diretti, sapevamo che potevamo raccoglieri punti pesanti. E' stata una partita tosta, nel primo tempo potevamo andare sul 2-0 e invece ci siamo trovati sull'1-1, nel secondo abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in salute. Sono tre punti importantissimi e penso meritati. Ribasisco che era importante vincere per noi, dei risultati sugli altri campo mi interessa relativamente: se noi giochiamo con questa intensità e questa attenzione difficilmente perderemo dei punti. Simeoni è dovuto uscire per crampi, siamo sempre un po' contati a centrocampo però abbiamo recuperato due giocatori importanti come Boscolo e Mosca, a breve tornerà anche Soncin. Le partite sono ad alta intensità e non è facile far giocare sempre gli stessi. Da qui in avanti saranno tutte delle finali, chi sbaglia meno può allungare in classifica".