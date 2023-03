Eccellenza, mister Ferro gioisce per la vittoria dell'Eclisse Carenipievigina

Può esultare Alessandro Ferro: il tecnico dell'Eclisse Carenipievigina commenta la soddisfacente vittoria della sua squadra nella scontro diretto per la zona playout con l'Istrana vinto per 3-1.

Il risultato era la cosa più importante per noi oggi. Nel primo tempo entrambe le squadre volevano giocare inizialmente, poi la partita è andata un po' in stallo, sono usciti due gol pregevoli frutto delle capacità del singolo. Nel secondo tempo siamo stati più noi in partita, magari meno brillanti dal punto di vista tecnico però non abbiamo subito praticamente nessun tiro. Magari talvolta ci è mancato l'ultimo passaggio, in ogni caso i due gol di Janko sono di ottima fattura. Di solito non faccio mai nomi però Nobile è stato per loro una spina nel fianco costante, Sartori per l'ora che è stato in campo è sempre stato pericoloso e facevano fatica a tenerlo, Janko è entrato con la testa giusta per essere determinante. E' importante capire che ci sono tre partite in una settimana, auspicavo che i cambi nel secondo tempo potevano darci una mano.