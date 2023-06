Eccellenza, Sommacal rinforza la difesa del Conegliano

E' arrivata ieri sera la conferma del nuovo innesto difensivo per il Conegliano che si dimostra la squadra più attiva sul mercato: Sebastiano Sommacal è ufficialmente un giocatore dei gialloblu.



Classe '92, da sempre giocatore del Belluno dove è cresciuto dalle giovanili per poi approdare in Prima Squadra militando sempre in Serie D. Dopo la triplice fusione ha indossato la maglia delle Dolomiti Bellunesi. Cambia ora casacca per la prima volta a 30 anni portando a Conegliano un notevole bagaglio di esperienza e professionalità.