Eccellenza, Treviso scatenato sul mercato con tre innesti e cinque partenze

Tre nuovi acquisti per il Treviso definiti dal ds Alberto Briaschi. Dal Sona arriva Nicolò Simeoni (centrocampista classe 1999), dall’Opitergina arriva Matteo Malagò (centrocampista classe 1991) ed infine dal Ciliverghe arriva Giovanni Guccione (attaccante classe 1989 con più di 300 presenze in Serie D). I tre neo biancocelesti saranno già a disposizione di Mister Cunico per la doppia sfida del Tenni, mercoledì alle 19.30 con la Liventina e domenica alle 14.30 contro il Liapiave.

Non sono Iinvece più giocatori biancocelesti.il capitano Gianni Fabiano, Tiberio Granati, Patrik Pasha, Davide Spader e Matteo Chin “Mi fa piacere ringraziare pubblicamente i ragazzi che lasciano la maglia biancoceleste” – ha commentato il presidente Luigi Sandri – “l’apporto che hanno dato alla nostra squadra in questi anni, in particolare il nostro capitano Gianni Fabiano, ma anche Tiberio Granati, è stato davvero esemplare. Hanno lottato e sofferto con noi per un anno e mezzo passando anche per momenti difficili dimostrando sempre grande dedizione. Finisco ringraziando anche Pasha, Chin e Spader che in questi mesi ci hanno dato un contributo importante. Anche grazie a loro ora siamo in vetta al campionato. A tutti loro auguro il meglio“.