Il Giorgione cade ma c'è ancora una speranza

Stefano Esposito l'aveva preparata bene ma dopo soli 3', alla prima azione, Ballarini mette dentro da pochi passi il pallone dell'1-0. La partita si fa subito in salita per i rossostellati che non riescono a manovrare, soffocati a centrocampo dalla verve di Abbate e Fornari. Anzi bisogna fare attenzione a Cibin, un furetto sulla destra. Ed è proprio lui, quando il Giorgione sta dando segni di risveglio, a indovinare la giocata giusta. Scatto e finta sulla destra, Griggio in area lo atterra. Calcio di rigore impeccabile ancora di Ballarini. Il primo tempo si chiude senza alcuna macchia per i padroni di casa e senza tiri in porta per gli ospiti.

Secondo tempo

Mister Esposito corre ai ripari. Toglie uno spento Antenucci e immette Vranovci. Invece bastano 120 secondi al Villafranca per realizzare il terzo gol e chiudere il match. Sempre Ballarini, con una zampata in piena area, a ingigantire i demeriti della difesa ospite e ad aumentare quelli di una squadra che ha voluto fortemente la serie D. Sul 3-0, tuttavia, c'era ancora un tempo da giocare ma del Giorgione non si hanno tracce. Esposito prova con Bruno, Anile, poi Minato e infine Musaraj a cambiare la musica, ma resta sempre la stessa. Il Villafranca chiude tutti gli spazi e controlla. Al 35', quando i tifosi veronesi stanno già pregustando la vittoria, arriva il gol di Bonaldi. I padroni di casa lamentano un calciatore a terra, l'azione prosegue e Bonaldi arriva a tu per tu con il portiere Anderloni e lo supera senza problemi. A questo punto i (pochi) tifosi di Castelfranco Veneto pensavano a un arrembaggio finale. Niente di niente. Al di là di un paio di punizioni di Della Santa e Bonaldi, finite sul fondo, il Giorgione non riesce a produrre nulla di concreto. Così il triplice fischio sancisce la serie D per il Villafranca che vince il girone con 7 punti davanti al Portogruaro (6). Il Giorgione dovrà ricorrere agli spareggi nazionali e giocherà l'andata il 29 maggio in casa.