Il Liapiave supera l'Union Pro

Nei primi 30' la gara è equilibrata. Il primo tiro nello specchio della porta arriva al 18' quando Rizzato tenta di sorprendere Bianchin direttamente da calcio d'angolo ma il portiere locale è attento e respinge di pugno. Dopo la mezzora i padroni di casa diventano più intraprendenti sfruttando i cross dalle fasce laterali. Al 32' l'occasione più nitida è sprecata da Zanetti che spedisce clamorosamente fuori un preciso assist dalla sinistra di Furlan.

Secondo tempo

Nella ripresa il Liapiave alza il ritmo e il baricentro. Al 4' il portiere Bianchin si supera deviando di piede in angolo un tiro ravvicinato di Canato. Scampato il pericolo, i locali sbloccano il risultato al 12' quando Barra entra in area palla al piede e nel contrasto con Calza finisce a terra. Il direttore di gara assegna il penalty che Cattelan trasforma con un tiro centrale che spiazza Sforzin. In vantaggio, il gioco del Liapiave diventa più fluido e l'inserimento di Paladin al posto di Spader aumenta la spinta offensiva. Al 34' lo stesso Paladin entra in area dalla sinistra e conclude in diagonale ma Sforzin è bravo a respingere di piede. I padroni di casa continuano ad essere pericolosi sulla fascia sinistra e sono premiati al 36' quando Furlan triangola con Zanetti, entra in area, e con un preciso rasoterra infila in rete. Sotto di due gol l'Union Pro si disunisce e al 48' Sforzin limita il passivo deviando in angolo una staffilata da fuori area di Zanetti.

I commenti

Nelle interviste post partita Buondonno è soddisfatto e commenta: «È una vittoria abbastanza meritata, perché mettendo assieme i due tempi abbiamo fatto qualcosa in più dell'avversario; nel primo tempo l'Union Pro ci ha messo in difficoltà in qualche occasione forse perché eravamo lenti a far girar palla, nel secondo tempo ci siamo sistemati, abbiamo aumentato il ritmo e siamo riusciti a schiacciare un po' un avversario che era molto motivato». «La prossima gara? È contro il Portomansuè, sicuramente sarà una partita diversa da quella di oggi, ma abbiamo una settimana per prepararla». Sull'altro fronte il nuovo allenatore Piatto promosso dal settore giovanile e alla prima esperienza in categoria commenta così la sconfitta: «Siamo sempre in partita 60-70 minuti, poi succede un episodio e rincorrere non è mai facile; oggi abbiamo avuto un'occasione per andare in vantaggio, poi la partita si è rovesciata. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, cercheremo di lavorare per migliorare la fase offensiva».