Montebelluna cala il tris

L'inizio illude il pubblico di casa. L'azione del vantaggio dolomitico è talmente bella da far pensare forse agli stessi giocatori di essere in discesa. È il 4' infatti quando un'illuminazione di De Leo innesca un doppio movimento. Cossalter serve di tacco Posocco, l'intuizione del 10 è generosa, a Corbanese non resta che segnare di piatto destro. Il Monte però ha brillantezza di gambe e di idee, la manovra offensiva mette ripetutamente in difficoltà i bellunesi. Anche per un'imprudenza del giovane portiere Canova, che al 12' concede a Bianchieri di gestire un pallone poi servito a Fasan, bravo a scartare, meno a concludere. Poco male per il 9 e il 10 montebellunesi che si rifaranno presto con gli interessi. 14', Bianchieri salta indisturbato, colpo di testa indirizzato alla destra di Canova e 1-1. 2' dopo ancora il 9 di testa, dall'area piccola: Canova c'è e comunque viene segnalato il fuorigioco. Alla mezz'ora esatta Corbanese mette in mezzo da sinistra un pallone che trova puntuale all'appuntamento Cossalter, deviazione sopra la traversa. Gol sbagliato, gol subìto, ancora su iniziativa Fasan-Bianchieri che supera Canova in uscita (32', 1-2). La Dolomiti reclama un fuorigioco, arbitro e assistenti dissentono. Squadra stordita, forse demotivata, sicuramente disastrosa in fase difensiva quella che concede quasi con cortesia l'uno-due al limite tra l'ex Madiotto e Fasan, che firma il tris montebellunese (34', 1-3). Onescu (soprattutto, al 37') e Corbanese (40') potrebbero dimezzare lo svantaggio ma è un uno-contro-due Fasan-Biancheri (sempre loro) ad avvicinare il poker, in verità sprecato malamente.

Secondo tempo

Chi si attende una partenza vigorosa dopo la pausa, rimane subito deluso perché dopo meno di 2' è il Monte, su azione d'angolo, a rendersi pericoloso con Fabbian. La Dolomiti allora carica a testa bassa, si procura due corner consecutivi e sul secondo, la conclusione di Corbanese va a sbattere su una muraglia umana. E per il Cobra, sul braccio di un difensore. Alla terza partita in otto giorni, le squadre calano, la Dolomiti cerca nelle forze nervose qualche energia. Corbanese (15') e Petdji (21') ci provano, ma è Biancheria gettarsi nell'ennesima voragine. La tripletta sfuma sulla prontezza dell'uscita di Canova. Accade poco o nulla fino al 90', resta solo una bruttissima sconfitta per la Dolomiti e un'impresa da ricordare anche stilisticamente per il Montebelluna. A 7 incontri dalla fine, il team trevigiano si conferma in dodicesima posizione ma fa uno scatto in avanti aumentando il vantaggio sulla zona playout. Per una società che sta dominando la classifica dei Giovani D Valore (25mila euro il premio per i vincitori finali), una salvezza senza il fastidio degli spareggi rappresenterebbe un risultato eccellente.