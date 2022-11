Serie D, la Prodeco Montebelluna pareggia in casa con il Cartigliano

Girone C

Pari interno per la Prodeco Montebelluna che al San Vigilio fa 2-2 con il Cartigliano e muove la classifica. Un pareggio che sa però di due punti in quanto la squadra di mister Bordin si è fatta raggiungere dai bassanesi a cinque minuti dalla fine.

Dopo diversi occasioni da una parte e dall'altra è il Cartigliano a sbloccare il punteggio al 33' con Scapin che, sugli sviluppi di un corner, raccoglie la sponda di Boudraa e di testa infila Masut. Nel secondo tempo i biancocelesti attaccano e trovano il pari con Fasan all'8' con una percussione centrale, il portiere tocca il tiro ma la palla entra comunque in rete. La Prodeco rischia di capitolare su un corner ma al 36' mette la testa avanti ancora con Fasan che ben servito da Carlevaris infila Melone. Tempo di esultare e match che torna in parità: tre minuti dopo Dixon insacca su un cross messo in mezzo il gol del definitivo 2-2.

La Prodeco Montebelluna resta ultima in classifica insieme al Cjarlins Muzane, agganciando però il Villafranca Veronese. Domenica prossima la squadra sarà di scena sul campo del Mestre.