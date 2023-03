Promozione, rigettato il ricorso del Ponzano

Respinto il ricorso del Ponzano: la società gialloverde al termine della partita persa 1-0 con il Fiori Barp Mas dieci giorni fa aveva fatto reclamo in quanto a suo dire la squadra bellunese avrebbe giocato alcuni secondi della partita in 12 uomini. Il giudice sportivo Silvia Ruffato ha però rigettato il ricorso del club.

"Facendo seguito al C.U. n. 88 del 15.03.2023, la società Ponzano Calcio ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando errore tecnico dell'Arbitro in quanto, la società Fiori Barp avrebbe chiesto e formalizzato la sostituzione del giocatore n. 15 con il giocatore n. 19 al 48' del secondo tempo al momento dell'ingresso in campo del giocatore l'allenatore avrebbe richiamato in panchina il giocatore n. 19 e fatto rientrare il n. 15 che non aveva più titolo per partecipare alla gara. La società Fiori Barp non ha fatto pervenire proprie osservazioni. Il G.S. visto il referto arbitrale nel quale l'Arbitro riporta che al minuto 45' + 5' del secondo tempo la società Fiori Barp chiedeva la sostituzione che tuttavia veniva revocata prima della sua concretizzazione, quindi è considerarsi come non avvenuta tanto che l'Arbitro non la riporta in Referto, PQM delibera di respingere il ricorso e omologare il risultato ottenuto sul campo Ponzano-Fiori Barp 0-1.