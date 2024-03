Il Treviso viene sconfitto nel testacoda, la Virtus Bolzano vince 2-1

VIRTUS BOLZANO - TREVISO 2-1

VIRTUS BOLZANO (3-5-2): Morello; Milani, Kicaj, Busetto; Bussi, Centazzo, Forti, Bounou, Tschigg (42’ st Sinn); Vinciguerra (25’ st Kaptina), Osorio (40’ st Stancic). A disp.: Pircher, Berati, Moussaoui, Zeni, Bedin. All.: Sebastiani.

TREVISO (3-5-2): Sperandio; Perticone, Farabegoli (31’ st Simonetta), Raggio; Borsato, Arcopinto (31’ st Miccoli), Nunes (17’ st Sottovia), Beccaro (17’ st Meola), Santella (41’ st Lattuchella); Gnago, De Respinis. A disp.: Giust, Salviato, Mariutto, Mambelli. All.: Florindo.

Arbitro: Giordani di Aprilia.

Reti: 17’ pt Bounou, 31’ pt Osorio, 46’ pt Arcopinto.

Note: spett.: 300 circa; ammoniti Farabegoli, Vinciguerra, Busetto e Kicaj; corner: 4-6; rec.: pt 1’, st 5’.

Il Treviso dopo la sconfitta in casa contro l’Adriese, cerca di ritrovare i tre punti in quel di Bolzano dove sfiderà l’ultima in classifica del Girone C di Serie D. Mister Florindo rispetto alla gara di una settimana fa al Tenni, ritrova Farabegoli al centro della difesa insieme a Perticone e Raggio. A centrocampo le novità sono all’inserimento di Beccaro e di Santella sulla fascia sinistra. All’17’, in prossimità della mezza luna dell’area, Nunes e Forti si scontrano. Il pallone rimbalza e finisce tra i piedi di Bounou, che senza esitazione lancia un siluro che coglie tutti di sorpresa. Sperandio si distende, ma non riesce a evitare il gol. La Virtus Bolzano continua a cercare la rete, sempre da lontano: prima, al 26’, Bussi colpisce la traversa, favorito da una deviazione del portiere. Poi, al 31’, Osorio, seppur posizionato defilato a sinistra, trova un tiro dai 25 metri che vale il 2-0. Verso la fine del primo tempo, il Treviso torna a farsi vedere. Gnago colpisce di testa, e poco dopo, De Respinis sferra un fendente. Tuttavia, è l’unico minuto di recupero che riapre la partita. Perticone riceve sulla destra, vicino al fallo laterale, e serve Nunes sulla trequarti. Quest’ultimo lascia la palla a Arcopinto, che con determinazione tira dal limite dell’area e batte Morello. Nella ripresa i biancocelesti cercano di recuperare risultato inserendo Sottovia, Simonetta e Miccoli ma non riuscendo a creare azioni pericolose per la retroguardia dei padroni di casa che ottengono così la vittoria e tre punti che permettono loro di accorciare le distanze sulla zona play out.