Eccellenza, il Vittorio Falmec vince 2-1 a Oderzo

OPITERGINA - VITTORIO FALMEC SM COLLE 0-1

Opitergina: Lorello (33' pt Vizzo), Perinot, Ferreira, Cotali, Pellegrini, Granzotto, Tagliapietra, Botter (33' st M. Sane), Morbioli (1' st Rosina), Carniato, Pontin /37' st Tesolat). A disp. Fin, Vianello, Salviato, Poles, Y. Sane. All. Loris Bodo.

Vittorio Falmec SM Colle: Memo, Floris, Zorzetto, G. Salamon, Bortot (12' st Badio), Pellicanò (6' st De Biasi), Quarzago, M. Salamon (26' st Giacchina), Cais (44' st Polese), Cima, Barbon (31' st Scarpi). A disp. Veneran, Tarzariol, Zanotelli, Nikhasso, Polese. All. Mattia Riello.

Reti: pt 11' Cima; st 17' Pontin, 27' Barbon

Arbitro: Decimo di Napoli (assistenti Anese di Portogruaro e Tosello di Castelfranco).

Note: ammoniti Cais, Granzotto, De Biasi. Angoli 10-5. Recupero pt 2', st 5'. Spettatori 150 circa.

Oderzo. Il Vittorio Falmec SM Colle torna al successo, superando 2-1 l'Opitergina con i gol di Cima e Barbon. Tre punti pesanti per i rossoblu che restano agganciati al treno delle primissime in lotta per la vittoria del campionato. Cade invece l'Opitergina che

Completo bianco per l'Opitergina, schierata con il solito 4-3-3: Cotali davanti alla difesa, esterni Pontin e Tagliapietra, l'ex Morbioli a guidare l'attacco. Divisa tradizionale rossoblu per il Vittorio, privo in panchina dello squalificato Esposito. In porta l'ex Memo, nel 43-1-2 l'altro ex Cima è libero di svariare dietro le due punte Cais e Barbon. Al 10' prima palla gol per i rossoblu: traversone di Zorzetto, la palla arriva a Quarzago che carica il destro dal vertice sinistro dell'area piccolo, Granzotto salva sulla linea. Un minuto dopo arriva la rete del Vittorio, Cima prende palla e da dentro l'area con un gran sinistro a giro non dà scampo a Lorello, realizzando così il classico gol dell'ex. L'Opitergina al 16' va vicina al pareggio: tiro di Tagliapietra, Memo respinge di pugno, la palla resta in area e finisce a Carniato che da ottima posizione conclude però sul fondo. Al 25' cross basso di Cima, arriva Barbon ma lo chiude in modo decisivo Ferreira. Alla mezzora il Vittorio troverebbe il raddoppio: tiro dalla distanza di Barbon, Lorello infortunato da qualche minuto respinge imperfettamente, Cais di testa insacca ma l'assistente Tosello segnala la posizione di fuorigioco. Due minuti dopo chance per i padroni di casa, Pontin però calcia alle stelle. Al 40' indecisione della difesa del Vittorio, la sfera arriva a Morbioli che calcia subito vedendo Memo fuori, dai pali, respinge in modo provvidenziale capitan Bortot.

A inizio ripresa fuori Morbioli per l'Opitergina, dentro Rosina: Ferreira si alza e va a fare l'ala sinisra, Pontin si sposta al centro dell'attacco. Dopo alcuni minuti di stanca i padroni di casa al 17' pervengono al pareggio: palla bassa di Tagliapietra, leggermente sporcata dalla difesa, arriva comunque Pontin che infila Memo per l'1-1. La partita pare pendere dalla parte dell'Opitergina: al 22' traversone di Rosina, Pontin per un soffio non ci arriva. Due minuti dopo gran numero di Tagliapietra che si incunea nell'area avversaria saltando due difensori ma il suo passaggio in mezzo non trova nessun compagno pronto. Nel momento di massima pressione il Vittorio al 27' rimette la testa avanti: punizione dalla trequarti sinistra, Vizzo resta fermo e viene superato dalla sfera che viene appoggiata in rete da Barbon. Al 30' punizione di Ferreira, stacco di Granzotto, palla sull'esterno della rete. Al 37' contropiede del Vittorio con Cima, palla a Scarpi che calcia sul primo palo, sfiorando il legno. L'Opitergina va vicina al pareggio al 42' con il neoentrato che riceve palla da Ferreira, entra in area e calcia a giro sul secondo palo, bravo Memo che col braccio di richiamo gli nega il gol. Il Vittorio tre minuti dopo può chiudere i conti ma Cais da ottima posizione tira altissimo. Al 45' corner per i padroni di casa, doppia carambola con Pellegrini e Tagliapietra, blocca Memo. Nel recupero contropiede 4 vs 2 dei rossoblu, egoista Scarpi che non serve il liberissimo Polese e viene chiusa dalla difesa. Poco male perchè un minuto dopo l'arbitra fischia la fine.