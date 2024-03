Scatta il CIAR, De Antoni risponde presente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il sipario è pronto ad aprirsi sul palcoscenico più blasonato a livello nazionale, il Campionato Italiano Assoluto Rally, con i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli appassionati che contano sulle dita della mano i giorni che li separano dalla partenza della quarantasettesima edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. La classica garfagnina, tra le più iconiche del panorama rallystico nostrano, è pronta ad andare in scena per dare il via ufficiale ad un'altra edizione del tricolore che appare elettrizzante. In un contesto così prestigioso sarà presente anche Xmotors Team, a sostegno di una delle giovani promesse più interessanti delle ultime stagioni, Edoardo De Antoni. Il pilota di Camposampiero, dopo aver tolto un po' di ruggine al Val Merula, scenderà in campo per i colori di La Superba, in coppia con Federica Mauri sulla Peugeot 208 Rally4 di Vsport. “I quaranta chilometri fatti al Val Merula non sono sufficienti per prendere in mano la nuova vettura” – racconta De Antoni – “perchè è molto diversa da quelle che ho usato in precedenza, sia dalla Skoda Fabia Rally2 che dalla Renault Clio Rally5. Il lavoro svolto in Liguria è stato molto interessante ed utile ma dire che possiamo essere già al livello dei migliori del tricolore è prematuro. Sarà bello potersi confrontare con i più quotati nel massimo campionato italiano.” Saranno due i fronti sui quali si articolerà l'impegno del patavino, la ricerca di un posto al sole nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici e nel Trofeo Pirelli Star Rally4. “Nel CIAR tornerà ad essere determinante il fattore tattico” – aggiunge De Antoni – “perchè potremo scegliere in quali gare competere per raccogliere punti utili per giocarci il titolo, a differenza della serie Pirelli nella quale conteranno tutte. Visto che siamo al debutto al Ciocco abbiamo preferito giocare lo scarto, puntando di più su altri scenari dove siamo più preparati.” I motori inizieranno a scaldarsi nella mattinata di Venerdì 15 Marzo, in occasione delle prove libere, della “Qualifying Stage” (2,02 km) e del successivo shakedown mentre il via ufficiale sarà dato nel pomeriggio da Lucca, alle ore quindici, con i concorrenti che saranno chiamati ad affrontare le prove speciali di “Pegnana” (7,41 km), “Il Ciocco” (2,02 km) e “Monteceneri” (2,54 km), completando un aperitivo più che gustoso in vista della giornata seguente. Sabato 16 Marzo si alzerà l'asticella con i tratti cronometrati di “Careggine” (19,60 km) e di “Renaio” (14,32 km), a precedere il ritorno alla speciale spettacolo “Il Ciocco”. La fase centrale vivrà su “Puglianella” (11,01 km) e sulle ripetizioni di “Renaio” e “Il Ciocco”. Il gran finale sarà affidato ad un secondo passaggio su “Puglianella” e su “Careggine”. “Non conosciamo le strade, a parte il primo test di sviluppo con la Yaris trofeo nella tenuta del Ciocco” – conclude De Antoni – “e sarà interessante scoprirle. Grazie ad Xmotors Team, a La Superba, a Vsport ed ai partners che rendono possibile la nostra partecipazione nel tricolore.”