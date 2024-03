Sporting Life Center in fermento: il 4 aprile arriva la Coppa Davis

«Un premio per il lavoro svolto». Il direttore dello Sporting Life Center di Breda di Piave, Andrea Camarin, definisce così l'arrivo imminente della Coppa Davis nel suo circolo. «Siamo una delle realtà con più tesserati e il Comitato Regionale Veneto ha affidato a noi Treviso e nello specifico allo Sporting Life Center la possibilità di ospitare il Trophy Tour dell'insalatiera mondiale».

Un momento storico per la Marca e il suo tennis. Un testimonial d'eccezione accompagnerà il pomeriggio e la serata commemorativa di giovedì 4 aprile. Il coach di Lorenzo Sonego uno dei protagonisti dell'avventura spagnola che ha consegnato alla nazionale italiana l'ambito trofeo sarà presente. Con lui anche uno stage tecnico dalle ore 15. Sonego ha comunicato il divorzio da Arbino che sarà a disposizione per commentare il ventennale lavoro svolto con il tennista azzurro. Medierà la conversazione Alessandro Baschieri, giornalista professionista giocatore ed appassionato di tennis.

A Vicenza, presso il Teatro Comunale, mercoledì 3 aprile dalle ore 19 si terrà il Galà del Tennis Veneto dove oltre alla Coppa Davis, interverranno il Presidente nazionale della Fitp Angelo Binaghi il vice veneto Gianni Milan ed i due Ct delle rispettive nazionali Tathiana Garbin e Filippo Volandri. Ci saranno i dirigenti delle società del Veneto che verranno premiati per i risultati ottenuti nei campionati a squadre. I premiati ancora non si conoscono ed ecco perchè tutti i dirigenti ed i loro delegati sono stati accreditati per la festa del tennis regionale che non si effettuava dal periodo pre-Covid.