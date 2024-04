Breda di Piave, oltre un migliaio i visitatori per la Coppa Davis

Allo Sporting Life Center bagno di folla storico per vedere l’iconica insalatiera. Il trofeo mondiale del tennis riparte per il suo Trophy Tour presso un’altra regione. Farà tappa fissa al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl di Roma del mese di maggio.

Oltre un migliaio i visitatori allo Sporting Life Center per vedere il trofeo che ha 123 anni e non li dimostra. Negli eventi collaterali organizzati dal club, c’era Gipo Arbino il coach di Lorenzo Sonego, anche lui presente a Malaga nel novembre 2023 in occasione della conquista della Davis Cup. Anche se proprio la scorsa settimana il davisman ha comunicato ufficialmente il divorzio dal suo coach, Gipo per lui rimane sempre come un padre. Diciassette anni non si cancellano, lo riferiscono entrambi e lo ribadito lo stesso coach nella serata di ieri, intervistato da Alessandro Baschieri. Un talk show di oltre un’ora che ha sempre tenuto alto l’interesse degli appassionati. In particolare le affermazioni di Arbino in merito al fatto che Sonego è un giocatore che ha maturato il suo livello di gioco man mano che è cresciuto fisicamente e tecnicamente. Non è affatto vero che un campione si vede sin dai primi passi. Infatti afferma il coach che spesso capita di vedere giocatori già perfetti a 14 anni che vogliono intraprendere l’attività pro, ma che poi proprio per l’intensità di eventi per svariati motivi o abbandona o si affievolisce la carica agonistica e di privazioni che subentrano proprio nelle fasi adolescenziali. Da prendere in considerazione un tennista che ha si la passione per questo gioco, col fuoco dentro che arde, ma si può intervenire man mano in lui o lei a seconda degli obiettivi. E sarebbe anche consigliabile che riesca a divertirsi una volta a settimana anche con altri sport. Poi le problematiche studio, alimentazione e preparazione fisica sono fondamentali per la costruzione di un giocatore che voglia intraprendere una carriera. A tal proposito Arbino ha fatto sostenere uno stage a 4 giovani promettenti, i migliori della Marca dispensando suggerimenti e tecniche sui fondamentali. Lo stesso ha fatto con altri 4 seniors players rimasti tutti soddisfatti. Ha dispensato consigli per tutti al fine di poter far far loro i gesti del tennis nel modo più naturale possibile.

Tornei in corso

Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 aprile Rodeo maschile fino ai 4.2, Trofeo Soligon Spa con 32 giocatori. Competizione supervisionata da Giuliano Ferro. Dal 6 al 21 aprile Torneo di primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Sono 122 i giocatori agli ordini di Beatrice Zaffi. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile. Sono 32 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso e Francesco Salustri.

Iscrizioni aperte

A Resana Rodeo dal 19 al 21 aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 aprile al 5 maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 aprile.