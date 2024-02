L'Alpe Adria di Vedelago è un affare tra veneziani: vince Gavardina su Cecchini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago concluso il primo torneo regular stagionale. Erano 109 i giochi a confronto coordinati da Dean Pinezic. Nel maschile derby tutto veneziano tra Federico Gavardina e Sebastiano Cecchini. Si è imposto Gavardina che sembra abbia ripreso a gareggiare proprio da quest’anno, in una categoria non sua perché il suo pedigree recita un 2.6 pre-covid. Per il giocatore del Tc Mestre un’ottima prestazione che lo porterà sicuramente nella categoria superiore. Terzi posti per il pordenonese Kevin Stabarin e per la sorpresa Tommaso Gheller del Ct Vicenza. Punti preziosi per Matteo Zara dello Sporting Life Center. Nel femminile vince la favorita del seeding Alessia Dolce del Latisana. Secondo posto per Alessia Da Rugna del Pedavena che fa un’ottima incetta di punti, vincendo tre incontri con giocatrici di ranking superiore. Bronzi per la castellana Gaia Mondin con tessera del Ct Vicenza e per Silvana Mulone del Valdagno. In atto a Volpago il Rodeo Tch con 32 giocatori, finali previste per le ore 15.00 circa. Prossimi tornei: Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356.