Tennis, Elisa Maglione e John Marcolin vincono il memorial "Nino e Marisa Borin"

Alla Barchessa del "Memorial Nino e Marisa Borin" per giocatori fino alla 3^ categoria erano 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Nel maschile John Marcolin del Green Garden 3.2 con Pietro Mattiello dell’Istrana ha impiegato due set per arrivare al primo posto. Terzi Dino Todesco e Federico Drusian. Elisa Maglione del Volpago in due set si è imposta contro la giocatrice di casa Emily Biasi. Terze piazze per Anna Schiavetto del TTT e per il gioiellino del Mogliano, l’under 14 Giada Levorato.

Tornei in corso

Fino all'8 ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. Fino al 1º ottobre allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio, sono 150 i giocatori a confronto.

Iscrizioni aperte

All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28 settembre.