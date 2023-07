Treviso Basket piazza un altro colpo: arriva l’ex NBA James Young

La Nutribullet ha comunicato di aver ingaggiato James Young, ala piccola di 198 cm che ha disputato l’ultima stagione al Kolossos Rodi in Grecia. Sulla carta di tratta di un colpo di spessore. Young ha alle spalle una buona esperienza con il basket europeo, dove è sbarcato nel 2019 al termine di una parentesi NBA prima con i Boston Celtics e poi con i Philadelphia 76ers.

Dopo una brillante carriera liceale, Young gioca un anno con i Kentucky Wildcats di coach John Calipari prima di essere scelto alla numero 17 dai Boston Celtics nel Draft del 2014. Disputa la sua prima stagione europea con la maglia del Maccabi Haifa, aggiudicandosi il titolo di miglior scorer del campionato israeliano grazie a 20.5 punti a gara con il 45% da due e il 41% da tre.

Young è un’ala piccola mancina che può giocare anche guardia, ottimo tiratore dalla distanza sia dal palleggio che in uscita dai blocchi, ma grazie al fisico e a un raffinato talento offensivo può anche chiudere in palleggio, arresto e tiro dalla media o in post basso, non disdegnando anche l’attacco al ferro.