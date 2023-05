Mercedes Trophy, tappa all’Asolo Golf Club all’insegna del “green”

Oltre 150 appassionati di golf e motori hanno partecipato sabato 29 aprile alla sesta tappa del “Mercedes trophy” l’Asolo Golf Club. L’evento, organizzato dalla Concessionaria Carraro, era inserito tra le 18 tappe di uno dei circuiti dilettantistici più importanti al mondo. Ogni anno, infatti, più di 60mila golfisti di oltre 60 nazioni partecipano al circuito della Stella di Stoccarda, il cui obiettivo è quello di regalare a tutti i partecipanti un’esperienza di golf emozionante e di prima classe. Come ogni anno, protagoniste indiscusse sui campi da golf interessati dalla manifestazione, saranno le vetture Mercedes-Benz che ogni golfista avrà l’occasione di testare affidandosi alla competenza di una figura dedicata e potrà configurarsi l’auto dei propri sogni.

Sabato all’Asolo Golf Club sono stati 151 i partecipanti, dai 18 anni in su, tra i quali anche alcuni stranieri, che, lungo il percorso di 18 buche, hanno potuto apprezzare alcuni modelli di Mercedes-EQ. Ad accoglierli una cornice “green”, il verde dei campi e il green della sostenibilità delle auto elettriche che hanno permesso di conservare la pace del luogo, grazie ai motori puliti e silenziosi. Per i clienti della Carraro è stato offerto un primo approccio al golf, grazie alla presenza di un maestro professionista, cogliendo la disponibilità della direzione dell’Asolo Golf Club a iniziative di networking. Anche in questa occasione, la struttura della famiglia Benetton, si è dimostrata all’altezza della sfida, forte del suo ricco palmares di eventi (oltre 130 l’anno). Al termine del circuito, durato circa 7 ore, si sono svolte le premiazioni, presente anche Elisabetta Carraro, in rappresentanza della storica Concessionaria.

Classifiche finali

Prima categoria: Roberto Magni (1^ Lordo); Renato Zuccolotto (1^ Netto); Flavio Brunello (1^ cliente Mercedes Benz); Nicola Galeotti (2^ Netto); Valter De Bortoli (3^ Netto). Seconda categoria: Pietro Meneghin (1^ Netto); Giorgia De Luca (1^ cliente Mercedes Benz); Tazio Mazzocato (2^ netto); Luca Saran (3^ Netto); Maria Carrer (1^ Lady); Orjan Lagercrantz (1^ Senior).