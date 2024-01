Monte-Carlo, il sogno di Laurencich è realtà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il sogno cullato con tanto amore è finalmente pronto ad uscire dal cassetto per trasformarsi in una splendida realtà così, con l'inizio delle ricognizioni previsto per la giornata di oggi, Federico Laurencich debutterà nell'evento più iconico al mondo, il Rallye Monte-Carlo, che aprirà ufficialmente il FIA World Rally Championship 2024. Il pilota di Gorizia, sempre affiancato dall'immancabile Alberto Mlakar, si presenterà ai nastri di partenza con una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, vettura ben conosciuta dall'unica punta schierata da Xmotors Team, iscritta come da tradizione per i colori di Gorizia Corse. Un esordio che metterà a dura prova l'alfiere della compagine con base a Maser, chiamato a confrontarsi sul palcoscenico più blasonato del rallysmo planetario, con un programma che metterà sul piatto poco meno di trecentoventicinque chilometri complessivi di prove speciali. Si partirà nella serata di Giovedì 25 Gennaio con due tratti cronometrati già in grado di fare classifica, “Thoard - Saint-Geniez” (21,01 km) e “Bayons - Bréziers” (25,19 km), che saranno percorsi alla luce delle fanaliere supplementari mentre nella giornata seguente, quella di Venerdì 26 Gennaio, ci si sposterà sul trittico composto da “St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve” (16,68 km), “Champcella - Saint-Clément” (17,87 km) e “La Bréole - Selonnet” (18,31 km) che sarà affrontato per due passaggi e che archivierà la seconda frazione di gara. Un format che ritroveremo anche Sabato 27 Gennaio con i tre crono di “Esparron - Oze” (18,79 km), “Les Nonières - Chichilianne” (20,04 km) e “Pellafol - Agnières-en-Dévoluy” (21,37 km). Il gran finale sarà affidato ad una Domenica 28 Gennaio che si articolerà su tre impegni, ad iniziare dal ritorno sulla “La Bréole - Selonnet” per proseguire poi con “Digne-les-Bains - Chaudon-Norante” (19,01 km) e con la mitica “La Bollène-Vésubie - Col de Turini” (14,80 km). “Sarà la nostra prima volta nel WRC” – racconta Laurencich – “ed è già un'incredibile opportunità poter essere al via del rally più famoso al mondo. Approfitto per ringraziare tutti i partners che hanno reso possibile l'avverarsi di questo sogno, senza dimenticare Xmotors Team e Gorizia Corse per il loro sostegno. Essendo tutto nuovo sarà più complicato del solito quindi prenderemo questa come una nuova esperienza. Completare un evento di questo livello, una gara piena di insidie, sarà da considerare alla pari di una vittoria. Tecnicamente abbiamo tutto quello che ci serve, grazie a P.A. Racing, ed ora dobbiamo capire cosa e come affrontare questa lunga trasferta. Oggi iniziamo con le ricognizioni e prevedo già forti emozioni.” “Siamo felici ed onorati di poter sostenere Federico in una partecipazione così prestigiosa” – aggiunge Francesco Stefan (titolare Xmotors Team) – “perchè correre un rally famoso, il più ambito al mondo, è un fattore di ulteriore gratificazione per tutti i partners che collaborano con noi. Auguriamo un sincero in bocca al lupo a Federico, ad Alberto ed a tutto lo staff della P.A. Racing. Sarà per loro un'esperienza indimenticabile e faremo indubbiamente il tifo per loro.”