Promozione, un punto per l'Union Pro con la capolista

JULIA SAGITTARIA - UNION PRO 0-0

JULIA SAGITTARIA: Talon, Morassut (st 47’ Ferri), Imbrea, Gerolin, Sartori, Flaborea, Turchetto (st 34’ Lena), Basso (st 20’ Turlan), Facca, Fiorin (st 20’ Rocco), Costa (st 34’ Prampolini). All. Giro.

UNION PRO: Sforzin, Calza (st 38’ Colli), De Pieri, Tiveron, Righetto, Vettorazzo, Marcato, Mattiello (st 18’ Casagrande), D’Arco (st 25’ Brogna), Martinuzzi (st 47’ Zanatta), Spader (st 40’ Tamponi). All. Sambo.

ARBITRO: Scalabrin di Padova.

NOTE: ammoniti Vettorazzo, Spader, Righetto.

Risultato ad occhiali sotto l’albero di Natale tra Julia Sagittaria e Union Pro: i biancoblu escono indenni dal campo della capolista, sfiorando anche il colpaccio. Inizio piuttosto equilibrato. E’ il caso dell’Union Pro, miglior difesa del campionato ed un gioco orchestrato con personalità e mai banale. La Julia Sagittaria può rammaricarsi per gol fallito da Fiorin davanti al portiere, mentre l’urlo di Turchetto viene strozzato dal fischio dell’arbitro che annulla per una spinta del concordiese in area. Per tutto il primo tempo il predominio territoriale è trevigiano. Nel finale l’Union riesce anche a rendersi pericolosa con un tiro cross che scheggia la traversa, mentre la velenosa conclusione dal limite di Mattiello si perde sul fondo dopo aver sfiorato l’incrocio dei pali alla destra di Talon. In avvio di ripresa, la Julia Sagittaria dà l’impressione di voler cambiare l’inerzia del match. I concordiesi avanzano il proprio baricentro e, dopo pochi minuti, è Costa a provarci di sinistro, ma Sforzin riesce a neutralizzare. L’estremo trevigiano si ripete al 12’ alzando oltre la traversa un ravvicinato colpo di testa di Facca. Cercano di stringere i tempi i nerazzurri. La pressione obbliga per lunghi tratti i trevigiani ad arroccarsi all’interno della propria metà del campo, ma la miglior difesa del campionato chiude sempre ogni varco. In definitiva, l’offensiva concordiese sfocia solo in una conclusione di Rocco neutralizzata in angolo da Sforzin, mentre nei minuti di recupero Turlan calcia alle stelle su sponda di Sartori. Da segnalare infino l'esordio del difensore Colli, ex Villorba e Favaro.