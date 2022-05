Piancavallo, in tre per la Crz quarta zona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Archiviata la sfortunata parentesi del Bellunese per la quarta zona di Coppa Rally ACI Sport è finalmente giunta l'ora di accendere i propri motori ed il prossimo fine settimana, più precisamente tra Sabato 14 e Domenica 15 Maggio, la sfida si accenderà su uno dei palcoscenici più blasonati del tricolore ovvero il Rally Piancavallo. La classica friulana, a coefficiente maggiorato a quota 1,5, vedrà i portacolori di Xmotors Team motivati ad iniziare con il piede giusto la caccia alla finale ed alle serie annesse alla CRZ. Tra i papabili candidati a recitare un ruolo da assoluto protagonista ci sarà sicuramente Rudy Andriolo, con l'inseparabile Manuel Menegon su una Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto. Il pilota di Cavaso del Tomba, assente da queste strade dalla stagione 2005, sarà chiamato ad affrontare un importante cambio di rotta, abbandonando le Michelin a favore delle Pirelli.

“È una vita che non corro qui” – racconta Andriolo – “ma speriamo di fare bene. L'unica variazione significativa riguarderà le gomme perchè, dopo anni di Michelin, passeremo a Pirelli. Questa sarà la principale incognita della gara mentre, per il resto, tutto è rimasto invariato. MS Munaretto a fornirci la loro Skoda ed il buon Manuel al mio fianco. Grazie a tutti i partners che ci permettono di essere al via di questa stagione, ad Xmotors Team ed a MS Munaretto.” Dopo il buon sesto assoluto firmato tra le mura amiche del Colli Trevigiani ai nastri di partenza del Piancavallo troveremo anche Fabio Sandel, con Beatrice Croda su una Skoda Fabia R5 di Motor Team, pronto ad iniziare dal Piancavallo il proprio programma targato quarta zona. “Spero che Beatrice si diverta” – racconta Sandel – “ma, a parte gli scherzi, la gara sarà molto difficile. Avremo una classe molto agguerrita ma punteremo a fare bene comunque. Grazie a tutti i partners al nostro fianco, ad Xmotors Team ed al Motor Team. Siamo pronti per iniziare.”

Dopo aver lasciato a bocca aperta molti nella passata stagione, tre centri su tre ed ai piedi del podio nella finale di Modena al debutto sulla Peugeot 208 Rally 4 di PR2 Sport, Giampaolo Bizzotto ci riproverà, mantenendo inalterato un team che rivedrà Sandra Tommasini a destra. “Prima stagionale per me” – racconta Bizzotto – “e prima apparizione sulle mitiche speciali del Piancavallo. Dallo scorso anno non abbiamo cambiato nulla quindi avrò con me Sandra Tommasini e saremo a bordo della Peugeot 208 Rally 4 di PR2 Sport. Sarà molto importante partire con il piede giusto già da questo primo appuntamento e, visto com'è andata nel 2021, dovremo difenderci dagli attacchi dei nostri avversari. Il parco partenti dovrebbe essere molto nutrito e con rivali veloci. L'amarezza per la finale di Modena non ci è ancora andata via del tutto ma dovremo essere bravi a resettare e ripartire con grinta. Questi sei mesi di stop non mi sono stati certamente di aiuto ma cercheremo comunque di dare sempre il nostro massimo.”