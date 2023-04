Promozione, vittorie per Union Pro e Vedelago nel turno infrasettimanale

Nel turno infrasettimanale del torneo di Promozione D arrivano le vittorie di capitale importanza per Union Pro e Vedelago.

Porta subito frutti il cambio in panchina dei biancoblu, i quali da questa settimana non sono più guidati Gianluca Piatto (esonerato) ma da Loris Biasetto, già presente nello staff come allenatore dei portieri. L'Union Pro infatti ha battuto 1-0 il forte Dolo Pianiga, terzo in classifica: dopo un primo tempo con un'occasione per parte, una punizione di Grotto e un tiro di Ibrahim, quest'ultimo al 5' sfiora il gol colpendo la traversa. Il Dolo Pianiga si rende pericoloso con un'azione di Mazziotti su cui salva Sforzin ma al 32' i padroni di casa segnano il gol decisivo: calcia Calza, Ibrahim raccoglie un assist involontario e fa secco il portiere. La salvezza diretta è pero ormai impossibile vista la vittoria dell'Ambrosiana Trebaseleghe.

Resta invece aggrappato ai playout il Vedelago che al Bolge regola 2-0 la Miranese in quello che era un autentico spareggio. I biancocelesti passano al quarto d'ora con Pezzato, rischiano di subire il pari ma poi a 10' dalla fine ancora Pezzato sigla la doppietta che vale i tre punti. A due turni dalla fine la squadra di mister Carretta è penultima, a -2 dalla Miranese e dovrà affrontare Vigontina e Cadoneghe: l'aggancio ai playout è ancora difficile ma non impossibile.