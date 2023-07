Rally, Podnanos sorride a Denis Mezzacasa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si rinnova il felice matrimonio da la GHD Podnanos e Denis Mezzacasa, al rientro da una trasferta slovena che porta in dote la testa della Seat Ibiza Cup. Il pilota di La Valle Agordina, in gara nel monomarca riservato alle Seat Ibiza Cupra in versione Racing Start, ha fatto la voce grossa, incassando punti pesanti per la lotta al titolo. La prima sessione di prove, lungo i poco meno di cinque chilometri di un tracciato anomalo rispetto alle tradizionali cronoscalate, portava la firma del portacolori di Xmotors Team, diciottesimo assoluto ed in grado di rifilare distacchi pesanti ai diretti rivali in campionato. Nella seconda tornata gli avversari si rifacevano sotto ma nel terzo e conclusivo passaggio era nuovamente la punta della compagine di Maser a prevalere, buon 16esimo nella generale.

La corsa

Dopo un sabato da protagonista si dava inizio alle vere danze, quelle della domenica di gara. La prima salita viveva, come da pronostico, sull'acceso duello tra Mezzacasa e Dall'Antonia, con il primo a prevalere al fotofinish, davanti al rivale di soli cinquantaquattro millesimi. Gara 2 metteva in scena un altro duello sul filo di lana con i due principali candidati al titolo che venivano sorpresi da Buiatti, autore della migliore prestazione per poco più di un decimo e mezzo su un Mezzacasa che, nella combinata dei tempi, chiudeva primo tra le Ibiza Cupra. Ciliegina sulla torta il ventesimo gradino della generale, al volante di una vettura Racing Start. Un bottino pesante per il campionato, con i punteggi che vengono assegnati separatamente in ogni manche e con l'aggiunta di un punto addizionale a chi segna il miglior tempo di giornata, che consente all'agordino di tornare al comando delle operazioni dopo tre appuntamenti. Una battaglia da coltello tra i denti, potendo vantare solo cinque lunghezze su Dall'Antonia.

Il commento

«Avendo già corso qui lo scorso anno - racconta Mezzacasa - abbiamo potuto sfruttare al meglio la conoscenza del percorso, nonostante fossimo al via con una vettura profondamente diversa dalla formula. Le prove libere avevano confermato quanto di buono avevamo espresso ad inizio stagione. Eravamo tra i migliori e pronti a lottare per la vittoria in entrambe le manche. Una gara bellissima - aggiunge Mezzacasa - ed essendo molto veloce è decisamente impegnativa da imparare. Sono tante le curve cieche, bisogna conoscerle alla perfezione per buttarsi dentro e fare i tempi. Diciamo che, avendola già fatta, siamo arrivati vicino al limite un po' prima degli altri, sfruttando al meglio questo piccolo vantaggio. Gara 1 l'abbiamo portata a casa per un niente mentre in gara 2 abbiamo chiuso secondi, mettendo dietro però il nostro amico e rivale Dall'Antonia. È stata una gara super tirata, distacchi che non hanno mai superato il mezzo secondo. La nostra Seat si è comportata egregiamente, le gomme Nankang hanno fatto il proprio lavoro. Il tracciato si è rivelato molto favorevole alla nostra Cupra. Essendo una vettura che arriva dalla pista si è adattata bene ad un percorso senza tornanti, molto scorrevole. Grazie a tutti i partners, alla scuderia Xmotors Team ed a chi ci sostiene in questa stagione. Ora ci prepariamo per Gubbio, una gara che non abbiamo mai affrontato».