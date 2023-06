Tennis, a Silea vince Igor Rossi: finale tiratissima con Alberto Nordio

Due settimane di gioco a Silea per i 106 players che hanno onorato la competizione coordinata da Roberta Antonello. L’ha spuntata il maestro di casa Igor Rossi che nella finale molto combattuta 6/3 4/6 11/9 ha messo al secondo posto Alberto Nordio del Montecchia. Terzi posti per Andrea Bresolin dello Sporting Life Center e per Eugenio Boscolo Bello Sacchi del Chioggia. Nel main draw con 4 vittorie si è distinto il giocatore del Mira Alessandro Menis, con 3 Riccardo Pasqualetto Under 18 del Mirano.

Tornei in corso

Il torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti, è giunto alle finali. Alle 15 e alle 16.30 le finali. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. Dal 23 giugno al 5 luglio a Volpago del Montello Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4mila euro. Sono 101 i players in lizza.

Iscrizioni aperte

Dal 1º al 16 luglio a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 giugno per giocatori fino ai 3.5. Dal 7 al 21 luglio 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3mila euro di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dall'8 al 16 luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 luglio.