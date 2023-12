Rally, Spagolla e Diserò brillano al Prealpi Master

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Xmotors Team scarta due regali sotto l'albero di Natale del Prealpi Master Show dello scorso fine settimana, chiudendo in bellezza un 2023 consistente. Cinque erano i portacolori a difesa dei colori del sodalizio di Maser nella gara di casa, ad iniziare da un Fabio Sandel che, in coppia con Sandra Tommasini, ha portato la Skoda Fabia Rally2 di Motor Team in quindicesima piazza nella generale, in gruppo RC2N ed in R5 - Rally2. Per il pilota di Miane una partenza a rilento, a causa della lunga assenza dall'abitacolo, per poi riprendere un buon ritmo che gli consentiva di avvicinarsi ai migliori dieci della generale. Peggio è andata a Daniele Zamberlan, su vettura gemella con Enrico Nicoletti al proprio fianco, costretto ad alzare bandiera bianca per una divagazione sulla seconda della domenica. Il pilota di Casale sul Sile, sostenuto anche da La Superba come il compagno di colori locale, non riusciva a ripartire in tempo utile, abbandonando la compagnia in anticipo. Il migliore di giornata, guardando alla classifica assoluta, è stato indubbiamente il neo arrivato Alberto Spagolla, alle note Francesco Berdin, che ha centrato la nona piazza nella generale, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2 sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di Delta Rally, aprendo con il sorriso la neonata collaborazione tra la struttura trevigiana e Sport & Comunicazione.

I commenti

«Siamo andati oltre le aspettative - racconta Spagolla - perchè non ci aspettavamo di poter essere così competitivi, dato che ero fermo da un anno. L'auto è stata perfetta, il team Delta Rally pure e non possiamo che essere contenti del nostro risultato, soprattutto per averlo raggiunto senza fare un graffio alla vettura. Sarebbe bello tornare qui anche nel 2024. Grazie a Francesco, il mio naviga, ed a tutto il team Delta Rally. Grazie a tutti i partners, a Giancarlo, al dottor Fontana, a Stefano, a Gianluca e ad Alessandro. Non poteva andare meglio di così». Una domenica da protagonista anche per Luca Diserò, al suo fianco Stefano Peressutti sulla Peugeot 208 Rally4 di RB Motorsport, secondo di classe Rally4 e di gruppo RC4N. Il pilota di San Michele al Tagliamento chiude anche buon ventinovesimo nell'assoluta nonché secondo nella virtuale classifica dedicata alle vetture a due ruote motrici.

«Un risultato che vogliamo dedicare ai nostri partners - conclude Diserò - con la speranza di vivere un 2024 ai vertici della categoria. Grazie al mio naviga, a dir poco fantastico. Grazie alla mia famiglia, a tutti i tifosi ed alle mie bambine che erano a bordo strada per incitarci. Non potevamo chiudere l'annata in modo migliore ed ora a testa bassa per lavorare per il futuro». Primo ballo sulla terra concluso con la settima piazza in Rally5 e la decima di gruppo RC5N per l'esordiente Igor Consalter, affiancato da Simonetta Dal Mas su una Renault Clio Rally5. Al via con l'esemplare di Trodella Racing il pilota di Seren del Grappa, sostenuto anche da La Superba, ha vissuto una Domenica all'insegna del divertimento e dell'apprendimento, archiviando con positività un 2023 che getta già le basi per un nuovo anno ormai alla porta.