Team CS Spercenigo, presentata ufficialmente la squadra 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cinquanta ciclisti in sella in questa nuova stagione sportiva al Team CS Spercenigo Industrie Forniture Moro – C&G Capital, formazione presentata ufficialmente sabato 23 marzo in sala polivalente a Monastier di Treviso.

Dopo la pandemia, era la prima volta che si tornava ad organizzare questo evento per tutte le categorie riunite, ed è stata una grande emozione. Oltre al presidente del Team CS Spercenigo Ivan Biadene e al vicepresidente Marco Crosato, alla presentazione della storica formazione trevigiana di ciclismo giovanile (fondata nel 1969), hanno partecipato alla cerimonia il vicesindaco di San Biagio di Callalta Sergio De Marco, la sindaca di Monastier Paola Moro, il direttivo della squadra, insieme ad Edoardo Salvoldi, commissario tecnico su strada e pista per la categoria Juniores della Federazione ciclistica italiana. Ha presentato Riccardo Menegatti.

Il commento

«Sono molto orgoglioso di rappresentare questo team - le parole del presidente Ivan Biadene - perché siamo una squadra competitiva, in strada da oltre mezzo secolo, che si distingue per lo stile e per i valori di un ciclismo sano e pulito. Lo scorso anno abbiamo conquistato numerose maglie di campioni provinciali, su strada e su pista, oltre a quella di campione regionale nella categoria Esordienti del primo anno con Gioele Libertani. In questa nuova stagione, dove abbiamo in sella ciclisti delle province di Treviso, Venezia e Belluno, speriamo di fare altrettanto bene. Crediamo nelle nuove generazioni e nell’apporto positivo che sono capaci di dare alle nostre comunità. Un grazie doveroso va agli atleti, agli allenatori, alle famiglie, al consiglio direttivo che opera al mio fianco, agli sponsor senza i quali nulla sarebbe possibile e alle Amministrazioni comunali che ci affiancano». Nei loro saluti, tutti gli intervenuti hanno ribadito l’alto valore educativo di uno sport come il ciclismo, capace di forgiare i caratteri degli atleti, non solo dei loro fisici. Qualche riflessione è stata fatta anche in merito all’evoluzione del settore, che è sempre più competitivo e impegnativo per chi lo pratica.

Team CS Spercenigo 2024