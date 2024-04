Auralis Lighting Eurosporting Treviso: tra due settimane il campionato di B2 maschile

Eurosporting Treviso, targata Auralis Lighting, tra 15 giorni inizierà la serie B2 nazionale con l’unico acquisto, il vicentino Pietro Romeo Scomparin. Una serie B2 difficile in un girone il numero 6 a sette squadre di sola andata.

Questi gli avversari: River Sporting Club di Udine, Canottieri Nino Bixio 1883 di Piacenza, Davi.s Tennis Team di Bologna, Comunali di Vicenza, Parabiago Milano e Ct Vicenza. Questo il roster dei trevigiani: n°1 Pietro Romeo Scomparin 2.2, n°2 Angelo Rossi 2.5, n°3 Lorenzo Berto 2.6 U18, n°4 Gregorio De Gasper 2.6, n°5 Filippo Boer 2.8 e n° 6 Lorenzon Marco 2.8 U18. Il calendario: 28/4 trasferta a Milano vs Parabiago; 5/5 in casa vs Ct Vicenza; 19/5 in trasferta vs Comunali di Vicenza; 26/5 in casa vs River di Udine; 2/6 in trasferta a Bologna vs Davi.s; 9/6 Riposo; 16/6 in casa vs Canottieri Nino Bixio.

Tornei in corso

Ad Altivole fino al 21 aprile c’è il Torneo di primavera di 3^ categoria con 122 giocatori. Dal 13 al 28 a Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori.

Iscrizioni aperte

A Resana Rodeo dal 19 al 21 aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 aprile al 5 maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 aprile.